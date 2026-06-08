Économie

Les paiements scripturaux frôlent le seuil des 30 fois le PIB

Pour contribuer à l'objectif d'une croissance annuelle moyenne du PIB supérieure à 10% et porter la valeur des paiements non en espèces à environ 30 fois le PIB d'ici 2030, le gouvernement identifie le paiement scriptural non seulement comme un outil pratique, mais aussi comme un moteur du développement de la finance numérique. Cette information a été soulignée par le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang lors du séminaire "Le paiement intelligent stimule la finance numérique", coorganisé le 6 juin à Hô Chi Minh-Ville par la Banque d'État et le journal Tuôi Tre.

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Perspective d'atteindre l'objectif en avance

Selon le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang, nous assistons à une révolution dans les comportements de consommation et la gestion des flux de trésorerie de la société. Initialement perçu comme une option novatrice, le paiement numérique est désormais devenu un besoin essentiel de l'économie et de la société, visant à construire un écosystème financier global, moderne, sûr et centré sur les citoyens et les entreprises. Dans cet écosystème, le paiement sans argent liquide est devenu la sève de l'économie numérique, assurant l'interconnexion entre les banques et les secteurs du commerce, de la santé, de l'éducation, des transports, du tourisme, des services publics ainsi que d'autres plateformes numériques.

"Les données numériques, l'identité numérique, la connectivité numérique et le paiement numérique façonnent progressivement une finance moderne, plus transparente et plus pratique pour les citoyens et les entreprises. Le paiement numérique est une condition cruciale pour stimuler la circulation des flux financiers, élargir l'accès aux services financiers, améliorer l'efficacité de la gouvernance et créer une dynamique pour la croissance de l'économie numérique dans la période actuelle", a souligné le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang.

Récemment, le 25 mai, le Premier ministre a signé la décision 928/QD-TTg approuvant la Stratégie nationale d'inclusion financière pour la période 2026-2030. Cette stratégie fixe une série d'objectifs majeurs, tels que s'efforcer d'ici 2030 à ce que 95% de la population âgée de 15 ans et plus possède un compte de transaction bancaire, et que la valeur des paiements scripturaux soit équivalente à 30 fois le PIB.

"Selon les statistiques de la Banque d'État, à la fin de 2025, le taux de citoyens de 15 ans et plus titulaires d'un compte bancaire a atteint 88,96%. La valeur des paiements non en espèces en 2025 représentait déjà 28 fois le PIB. Ainsi, la probabilité que nous atteignions l'objectif fixé par la Stratégie nationale d'inclusion financière pour la période 2026-2030 est très prometteuse", a déclaré le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang.

Toutefois, le vice-Premier ministre Nguyên Van Thang a également précisé que le processus de développement du paiement numérique se heurtait encore à de nombreux défis. L'écart d'accès aux services de paiement scriptural entre les zones urbaines et rurales persiste; une partie de la population, en particulier les personnes âgées et les personnes à faible revenu, reste réticente ou n'a pas encore accès aux méthodes de paiement modernes. Parallèlement, l'exigence d'étendre l'infrastructure de paiement, de renforcer l'interopérabilité, de garantir la cybersécurité et de protéger les données personnelles devient de plus en plus urgente dans un contexte où la cybercriminalité évolue de manière complexe.

Pour atteindre les objectifs stratégiques fixés, notamment celui d'un volume de paiements scripturaux équivalant à 30 fois le PIB d'ici 2030, le dirigeant du gouvernement demande aux ministères, secteurs et localités d'accélérer le perfectionnement des mécanismes, des politiques et des normes techniques afin de promouvoir l'application des technologies numériques dans les activités bancaires, et de renforcer les connexions entre les établissements de crédit, les entreprises fintech et les fournisseurs de services financiers. Les ministères, secteurs et unités doivent développer vigoureusement les produits financiers numériques et la banque numérique, élargir l'accès aux services dans les zones rurales, reculées et isolées, généraliser le paiement sans argent liquide dans tous les aspects de la vie sociale, et encourager le versement des salaires ainsi que le règlement des biens et services via des comptes bancaires.

En même temps, il convient de renforcer la sécurité des informations, la cybersécurité, la protection des données personnelles et les droits des consommateurs, tout en construisant une infrastructure financière numérique partagée et efficace. En outre, les ministères et secteurs concernés sont chargés de promouvoir le paiement électronique dans les services publics, de perfectionner les mécanismes de protection des utilisateurs de services financiers numériques et de déployer des solutions pour que chaque citoyen dispose d'un compte numérique. Les localités doivent accélérer la vulgarisation du paiement scriptural auprès de chaque foyer de commerçants et de chaque habitant, tandis que les banques et les entreprises technologiques continuent d'améliorer leurs produits, de réduire les coûts et de rehausser la qualité des services.

Un nouvel élan

Lors du séminaire, Nguyên Lôc Hà, vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a estimé que le paiement intelligent créait de nouveaux moteurs de développement pour l'économie, en particulier dans les grandes métropoles comme la sienne. Selon lui, lorsque les citoyens peuvent payer rapidement, de manière sûre et pratique partout et à tout moment, les coûts de transaction diminuent et l'expérience de consommation s'améliore, stimulant ainsi les achats, le tourisme, les loisirs et l'utilisation des services. Pour un grand centre économique tel que Hô Chi Minh-Ville, c'est un facteur crucial pour élargir le marché intérieur, accroître le pouvoir d'achat et dynamiser la croissance économique.

Le dirigeant de Hô Chi Minh-Ville a indiqué qu'à la fin de 2025, la ville comptait environ 345.000 entreprises et 361.000 foyers de commerçants en activité. Cependant, de nombreux commerçants éprouvent encore des difficultés à gérer leurs revenus, à accéder aux capitaux et à appliquer les technologies. "L'utilisation du paiement numérique facilitera các transactions, permettra la constitution de données de transaction transparentes, améliorera les capacités de gouvernance, élargira l'accès au crédit et participera progressivement plus profondément à l'économie numérique", a estimé Nguyên Lôc Hà.

Le paiement intelligent est également considéré comme un pilier majeur pour impulser l'essor du commerce électronique. Actuellement, Hô Chi Minh-Ville représente environ 33% du chiffre d'affaires total du commerce électronique du pays et arrive en tête pour le nombre d'entreprises enregistrées pour la vente en ligne. De plus, le paiement numérique ouvre de nombreuses opportunités inédites pour le secteur du tourisme et le commerce international.

Notamment, selon le responsable du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, les données des transactions numériques contribuent aussi à améliorer l'efficacité de la gestion étatique, à soutenir l'administration fiscale, à lutter contre la fraude et à bâtir un environnement commercial plus transparent, alors que la ville se fixe pour objectif d'atteindre un record de recettes budgétaires de 1.000.000 de milliards de dôngs en 2026.

"La ville définit le paiement sans argent liquide comme l'un des fondements essentiels pour accélérer la transformation numérique et rehausser la compétitivité de l'économie. Cependant, ce qui nous importe aujourd'hui, ce n'est pas seulement un paiement plus rapide ou plus pratique, mais plus important encore, le fait que le paiement intelligent génère de nouveaux moteurs de développement pour l'économie", a déclaré Nguyên Lôc Hà.

Du côté du secteur bancaire, le gouverneur adjoint de la Banque d'État, Pham Thanh Hà, a affirmé que le processus de promotion du paiement numérique, de la transformation numérique et de la construction d'un écosystème numérique témoignait de la détermination du secteur à développer un système financier moderne, centré sur les citoyens et les entreprises. Dans les temps à venir, le secteur bancaire continuera de perfectionner le cadre institutionnel, de développer des infrastructures de paiement modernes, d'encourager l'innovation, de renforcer la sécurité et la sûreté du système, et d'intensifier l'éducation financière. Ce faisant, il contribuera à stimuler la croissance de l'économie numérique, à améliorer l'accès aux services financiers et à concétiser l'objectif de porter la valeur des paiements scripturaux à environ 30 fois le PIB d'ici 2030.

Texte et photos : Quang Châu/CVN