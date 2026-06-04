Hô Chi Minh-Ville se positionne en aimant à investissements technologiques en Asie

Cette nouvelle vague d’investissements se concentre principalement sur les centres de données, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et la recherche et développement - les piliers fondamentaux de l’économie numérique.

>> Hô Chi Minh-Ville : un hub des investissements étrangers de haute technologie

>> Cinq premiers mois : hausse de près de 35% des investissements directs étrangers

Hô Chi Minh-Ville consolide sa position de destination privilégiée pour les investissements directs étrangers (IDE) axés sur la technologie, alors que les multinationales redessinent leurs réseaux et recherchent de nouveaux pôles de croissance en Asie.

Photo : VNA/CVN

Au cours des premiers mois de 2026, plusieurs projets de haute technologie couvrant les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les centres de données, ont été lancés ou élargis.

Ruée des géants technologiques vers les centres de données et l’IA

La dernière vague d’investissements se concentre principalement sur les centres de données, l’IA, les semi-conducteurs et la R&D – les piliers fondamentaux de l’économie numérique, a déclaré Nguyên Ky Phung, président du conseil d’administration du Parc de haute technologie de Saigon (SHTP).

À la fin avril, le Comité populaire municipal a accordé des certificats d’investissement à quatre projets de haute technologie au sein du SHTP, pour un montant total de 1,23 milliard de dollars.

Deux centres de données à grande échelle représentent un investissement total de près d’un milliard de dollars : le centre de données Evolution DC VN HCMC, développé par un consortium singapourien composé de Hathor, Frontier et Evolution Data Centres, et le complexe de centres de données Starmason, soutenu par Starmason JSC. Ces projets fourniront une infrastructure essentielle pour l’IA, le cloud computing et le traitement du big data.

Darren Webb, PDG du projet de centre de données Evolution DC VN HCMC, a indiqué que si la concurrence entre les parcs industriels reposait autrefois principalement sur la main-d’œuvre et le foncier, l’infrastructure de données est désormais un facteur déterminant de la compétitivité économique.

Selon lui, les investissements massifs dans les centres de données permettront à la fois de répondre à la demande croissante en matière de traitement des données et de préparer le terrain pour la prochaine phase de croissance numérique.

Parallèlement aux infrastructures numériques, les entreprises technologiques mondiales étendent leur capacité de production. Le groupe chinois Techtronic Industries a investi 81 millions de dollars supplémentaires dans son usine Techtronic Tools Vietnam, située au SHTP, portant ainsi l’investissement total à plus de 730 millions de dollars.

L’usine fabrique des appareils électroniques intelligents, des systèmes mécatroniques compatibles avec l’Internet des objets (IoT), des batteries au lithium haute performance et des circuits imprimés de précision, alimentant ainsi une chaîne d’approvisionnement de haute technologie "Make in Vietnam".

Auparavant, Hô Chi Minh-Ville a obtenu d’importants engagements en matière d’infrastructures numériques et de semi-conducteurs. Le groupe G42, basé aux Émirats arabes unis, prévoit d’investir environ 2 milliards de dollars dans les centres de données, tandis qu’Intel envisage de transférer une partie de ses activités du Costa Rica à Hô Chi Minh-Ville pour y produire des puces informatiques haute performance.

Au début juin, la ville avait attiré plus de 6,6 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE), soit 60% de son objectif annuel. Elle accueille désormais plus de 20.800 projets d’IDE actifs, d’une valeur d’environ 142 milliards de dollars, provenant de 152 pays et territoires.

La quasi-totalité des projets nouvellement enregistrés se concentrent dans des secteurs de pointe tels que l’IA, les centres de données, les semi-conducteurs, l’infrastructure numérique et la logistique, ce qui marque un net changement de cap, passant d’une logique de volume à une stratégie axée sur des projets à plus forte valeur ajoutée et à contenu technologique plus élevé.

En quête des investisseurs stratégiques

Le vice-président permanent du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Lôc Hà, a récemment déclaré à une délégation d’entreprises de la province chinoise du Zhejiang que la ville s’emploie activement à perfectionner ses mécanismes politiques spécifiques, notamment un projet de loi sur les zones urbaines spéciales, afin de favoriser le développement, d’accroître la compétitivité et d’attirer des IDE de meilleure qualité.

Parallèlement, la ville s’attache à créer un environnement transparent et favorable pour les investisseurs, soutenu par des infrastructures de plus en plus conformes aux normes internationales. Un ensemble de mesures de soutien mises en place facilite également l’arrivée d’investisseurs stratégiques.

Présentant la stratégie d’investissement locale, le président du conseil d’administration du SHTP, Nguyên Ky Phung, a indiqué que la ville privilégie les circuits intégrés, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT), la blockchain, la robotique, la 5G, les centres de données et le développement urbain intelligent.

Hô Chi Minh-Ville prévoit également d’aménager environ 3.800 ha de zones de technologies intelligentes et plus de 1.000 ha de parcs technologiques dédiés aux technologies de l’information et au numérique.

Parallèlement, la ville renforce la collaboration entre les agences gouvernementales, les universités, les instituts de recherche et les entreprises afin de former une main-d’œuvre hautement qualifiée pour les secteurs technologiques stratégiques.

Contrairement au passé où les autorités attendaient généralement que les investisseurs se manifestent, la ville s’engage désormais activement auprès des plus grandes entreprises technologiques mondiales pour leur présenter des opportunités.

Outre l’accélération des réformes des procédures administratives et la réduction des délais d’approbation, elle a mis en place des mesures incitatives concernant la fiscalité, les tarifs de location de terrains, les importations d’équipements de haute technologie et les activités de recherche et développement.

VNA/CVN