Allemagne : le Bayern renverse Mayence après avoir été mené de trois buts

À trois jours de défier le Paris SG au Parc des Princes (mardi 28 mars, 21h00) en demi-finale aller de la Ligue des champions, le Bayern Munich a engrangé un joli surplus de confiance en renversant Mayence (4-3) à l'extérieur en Bundesliga.

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Avec une équipe fortement remaniée par son entraîneur Vincent Kompany, qui a laissé la plupart de ses cadres soit sur le banc (Manuel Neuer, Harry Kane, Michael Olise, Jamal Musiala) ou même pas sur la feuille de match (Joshua Kimmich, Dayot Upamecano), le Bayern a pris l'eau pendant 45 minutes sur la pelouse de Mayence.

Photo : AFP/VNA/CVN

Assuré du titre de champion d'Allemagne 2026 depuis la semaine dernière, le 35e de son histoire, le Bayern a regagné les vestiaires avec trois buts de retard, inscrits par Dominik Kohr (15e), Paul Nebel (29e) et Sheraldo Becker (45e+2) pour Mayence.

En seconde période, Kompany a immédiatement fait rentrer Kane et Olise, et sur un débordement côté droit entre l'international français et Konrad Laimer, Nicolas Jackson a repris de volée du plat du pied droit pour lancer la remontée bavaroise.

Après un nouveau bijou d'Olise d'une superbe frappe du pied gauche enroulée venue se loger en pleine lucarne (73e), les Munichois ont égalisé à la 80e minute par Musiala (entré à l'heure de jeu), tout proche de retrouver son meilleur niveau après sa grave blessure (fracture du péroné gauche avec luxation de l'articulation de la cheville) en juillet 2025 au Mondial des clubs.

Et trois minutes plus tard, Kane a inscrit le but de la victoire munichoise (4-3, 83e), son 33e but de la saison en Bundesliga, pour se rapprocher à huit unités du record de Robert Lewandowski (41, lors de la saison 2020/21 avec le Bayern.

28 points après avoir été mené

"L'équipe a accepté le combat et a balayé toute crainte de blessure qui la retenait peut-être. Ils ont célébré comme si c'était un match de barrage pour la relégation. J'aime ça", a apprécié Vincent Kompany.

Il s'agit de la 8e victoire cette saison du Bayern après avoir été mené au score, un total de 28 points gagnés en y ajoutant les quatre matches nuls arrachés après avoir été mené au score.

À l'extérieur, la dernière défaite munichoise en Bundesliga remontait au 14 décembre 2024, à Mayence. Depuis, les coéquipiers de Manuel Neuer ont enchaîné 26 rencontres de championnat loin de leur base sans défaite.

Cette saison, le Bayern en est déjà à 113 buts inscrits en 31 matches de Bundesliga, nettement au-dessus du précédent record de 101 lors de la saison 1971/72 du Bayern de Ger Müller, Uli Hoeness et Franz Beckenbauer.

Derrière le Bayern et le Borussia Dortmund, solidement installés aux deux premières places, la lutte pour la place européenne se poursuit.

Vendredi soir 24 avril, le RB Leipzig a fait un pas important vers l'un des deux derniers tickets qualificatifs pour la prochaine Ligue des champions, en s'imposant contre l'Union Berlin (3-1). Les hommes d'Ole Werner comptent 62 points, soit six de plus que Stuttgart, qui reçoit dimanche 26 avril (15h30) le Werder Brême.

Grâce à sa victoire à Hambourg (2-1), Hoffenheim s'est emparé de la 4e place avec 57 points, un de plus que Stuttgart en attendant le match du club souabe dimanche, et deux de plus que le Bayer Leverkusen (55), vainqueur sur la pelouse de Cologne (2-1) et qui reste en course dans cette lutte serrée pour la C1.

AFP/VNA/CVN