Agenda de la 2e semaine de travail de la 7e session de la XVe législature

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Au cours de la deuxième semaine de travail de la 7e session de la 15e législature, du 27 au 31 mai, l'Assemblée nationale consacrera mercredi 29 mai à des débats sur la mise en œuvre du plan de développement socioéconomique et du budget de l'État en 2023 ; sur la mise en œuvre du plan de développement socioéconomique et du budget de l'État durant les premiers mois de 2024 ; sur la mise en œuvre des objectifs nationaux en matière d'égalité des sexes en 2023 ; sur les économies et la lutte et anti-gaspillage en 2023.

Ces débats seront retransmis en direct à la radio et à la télévision nationales.

Au cours de la semaine, l'Assemblée nationale discutera également des projets d’amendement des lois sur la sécurité sociale, sur l'organisation des tribunaux populaires et sur la capitale.

Les députés se pencheront en outre sur le projet de loi sur l'industrie de défense, la sécurité et la mobilisation industrielle, ainsi que sur le programme de supervision parlementaire de 2025.

Enfin, les députés devraient adopter le budget définitif de l'État en 2022 et la Planification nationale de l'espace marin pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050.

VNA/CVN