Adoption du plan de mise en œuvre de la Loi sur l’intelligence artificielle

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a signé la décision n°367/QD-TTg promulguant le plan de mise en œuvre de la Loi sur l’intelligence artificielle (IA).

>> L’IA à l’école : le Vietnam s’apprête à former ses futurs "citoyens numériques"

>> L'IA en tête des investissements en cybersécurité au Vietnam

>> Une solution vietnamienne de suivi par IA obtient un brevet aux États-Unis

Photo : VNA/CVN

Le plan précise les travaux, les délais de réalisation et les responsabilités des organismes concernés dans la mise en œuvre de la Loi sur l’intelligence artificielle n°134/2025/QH15, afin d’en garantir l’application rapide, cohérente et efficace.

Il définit également les mécanismes de coordination entre les ministères, les organismes gouvernementaux et les localités dans l’application de la Loi à l’échelle nationale, tout en renforçant la sensibilisation des administrations et de la population.

Le plan prévoit sept groupes de missions. À partir de 2026, le ministère des Sciences et des Technologies, la Voix du Vietnam, la Télévision du Vietnam, l’Agence Vietnamienne d’Information, le ministère de la Justice ainsi que les autres ministères et les localités concernés organiseront des activités de communication et de formation juridique concernant la Loi et ses textes d’application.

Les ministères et les localités mèneront également un examen des textes juridiques existants afin d’en évaluer la compatibilité avec la Loi et de proposer, si nécessaire, leur modification ou leur remplacement. Les résultats seront transmis au ministère des Sciences et des Technologies pour synthèse et rapport au Premier ministre.

Le ministère des Sciences et des Technologies est chargé d’élaborer plusieurs textes d’application, notamment un décret détaillant certaines dispositions de la Loi, un décret relatif au Fonds national de développement de l’intelligence artificielle, ainsi que des décisions du Premier ministre portant sur la liste des ensembles de données essentiels et celle des systèmes d’IA à haut risque.

Par ailleurs, un cadre national d’éthique de l’intelligence artificielle sera élaboré et régulièrement actualisé en fonction des évolutions technologiques et réglementaires.

La Stratégie nationale sur l’intelligence artificielle fera l’objet d’une mise à jour et d’une évaluation périodiques au moins tous les trois ans. Les ministères, organismes et les autorités locales devront intégrer ses objectifs dans leurs stratégies et plans de développement. Le ministère de l’Éducation et de la Formation présentera en 2026 un programme national de développement des ressources humaines dans le domaine de l’IA.

Le plan prévoit également la création d’un portail électronique à guichet unique et d’une base de données nationale sur les systèmes d’IA.

Le plan prévoit enfin la création d’un Fonds national de développement de l’intelligence artificielle pour la période 2026-2027.

VNA/CVN