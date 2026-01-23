Adoption de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti

Le Congrès a adopté la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti, précisant que le Congrès approuve les contenus fondamentaux de l’évaluation de la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès, les résultats du bilan de certaines questions théoriques et pratiques de l’œuvre de Renouveau selon l’orientation socialiste au Vietnam au cours des 40 dernières années, ainsi que le bilan de 15 ans d’application des Statuts du Parti (2011-2025), tels que présentés dans les documents du Comité central du Parti du XIIIᵉ mandat soumis au XIVᵉ Congrès.

Animés par la volonté et l’aspiration au développement, la construction de l’avenir, l’esprit de renouveau, de grands efforts et des actions résolues, l’ensemble du Parti, du Peuple et de l’Armée ont uni leurs forces pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIIIᵉ Congrès. Le Parti a fermement conduit le pays à continuer d’obtenir des résultats très importants, globaux et marquants, avec de nombreux points saillants.

La Résolution souligne que les grandes réalisations, d’une portée historique, obtenues au cours de 40 années de Renouveau sont le fruit d’un processus d’efforts persévérants et continus, le produit de la cristallisation de la créativité de l’ensemble du Parti, du Peuple et de l’Armée ; elles confirment que la ligne du Renouveau du Parti est juste et créative.

En présentant la vision et les orientations de développement, la Résolution souligne que les objectifs du développement consistent à préserver avec détermination et constance un environnement de paix et de stabilité ; à assurer un développement rapide et durable du pays tout en protégeant fermement la Patrie ; à améliorer et à élever de manière globale les conditions de vie du Peuple ; à renforcer l’autonomie stratégique, la résilience et la confiance en soi, afin d’avancer résolument dans la nouvelle ère de la nation ; à réaliser l’objectif de faire du Vietnam, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire de la tranche supérieure ; et à concrétiser, à l’horizon 2045, la vision d’un pays développé à revenu élevé, pour un Vietnam pacifique, indépendant, démocratique, riche, puissant, prospère, civilisé et heureux, avançant résolument vers le socialisme.

Trois percées stratégiques prioritaires

Parmi les principaux objectifs et indicateurs de développement pour la période quinquennale 2026-2030 fixés par le Congrès figurent un taux de croissance annuel moyen du Produit intérieur brut (PIB) de 10% ou plus ; un PIB par habitant d’environ 8.500 dollars américains d’ici 2030.

La Résolution définit 12 orientations de développement du pays pour la période 2026-2030, mettant notamment l’accent sur la poursuite d’un renouveau vigoureux de la pensée et de l’action, la promotion des percées stratégiques, la création d’un nouvel écosystème de développement et l’amélioration constante du niveau de vie et du bonheur du peuple.

Cinq missions prioritaires du XIVe mandat et trois percées stratégiques prioritaires à mettre en œuvre au cours du mandat ont été identifiées. Les percées concernent les institutions de développement, les ressources humaines et la construction des infrastructures économiques et sociales.

Le Congrès a également adopté le Rapport politique, le Rapport de bilan de certaines questions théoriques et pratiques de l’œuvre de Renouveau selon l’orientation socialiste au Vietnam au cours des 40 dernières années, le Rapport sur le bilan de 15 ans d’application des Statuts du Parti (2011-2025) et les propositions d’orientation pour leur complément et leur révision présentées par le Comité central du Parti du XIIIᵉ mandat, et a décidé de ne pas modifier les Statuts du Parti en vigueur.

Le Congrès a en outre approuvé les résultats de l’élection du Comité central du Parti du XIVᵉ mandat, composé de 200 membres (180 membres titulaires et 20 membres suppléants). Il a chargé le Comité central du Parti du XIVᵉ mandat ainsi que les comités et organisations du Parti à tous les niveaux de diriger et d’organiser la mise en œuvre victorieuse de la ligne et des orientations définies dans les documents du XIVᵉ Congrès.

