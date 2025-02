Accidents en baisse : le décret gouvernemental N°168 porte ses fruits

Après un mois de mise en œuvre, le décret N°168/2024 du gouvernement a prouvé son efficacité en améliorant la conscience des conducteurs et en réduisant le nombre d'accidents de la circulation, notamment pendant les vacances du Nouvel An lunaire.

Selon le Département de la police de la circulation du ministère de la Police, en janvier, 1.702 accidents de la circulation ont été enregistrés dans l'ensemble du pays, provoquant 917 morts et 1.163 blessés, soit une diminution respectivement de 26,29%, de 1,72% et de 37,71% en glissement annuel.

Photo : VNA/CVN

Pendant les 9 jours de vacances du Têt du Serpent, du 25 janvier au 2 février 2025, le nombre d'accidents de la circulation à l'échelle nationale a diminué de près de 37% par rapport aux vacances du Têt du Dragon 2024 avec 445 cas. Le nombre de morts et de blessés a également connu un recul de 37,61% et de 38,34% respectivement.

Les infractions ont connu une réduction substantielle par rapport aux périodes précédentes, notamment une baisse de 12,8% des cas passibles d'amendes et de 13% des infractions en matière d'alcoolémie et de 2,1% des infractions en matière de vitesse.

Les cas impliquant des conducteurs sous l'influence de drogues ont diminué de 21,5%, tandis que ceux liés au non-respect des feux de circulation et aux infractions liées au port du casque ont diminué respectivement de 36,7% et de 23,8%.

Il est évident que le public s'engage de plus en plus dans une pratique de la circulation routière plus ordonnée et plus sûre, a déclaré le chef adjoint du Bureau et porte-parole du ministère de la Police, Hoàng Anh Tuyên.

VNA/CVN