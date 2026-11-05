Accélérer l’ouverture de représentations diplomatiques au Vietnam et à Oman

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a reçu, le 5 novembre à Hanoï, le vice-ministre omanais des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy, en visite de travail du 3 au 5 novembre au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Saluant les résultats de la 5e session de consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères, tenue le 4 novembre, le ministre vietnamien a appelé les deux parties à renforcer leur coordination, à consolider la confiance politique et à intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment de haut niveau.

Soulignant les complémentarités et les atouts des deux pays, il a proposé d’accélérer l’ouverture de représentations diplomatiques dans leurs capitales respectives, de mettre en œuvre efficacement les accords signés, notamment en facilitant les activités du Fonds d’investissement conjoint Vietnam - Oman, et de développer des projets concrets dans l’énergie, la logistique, l’investissement, l’exportation de produits agricoles, aquatiques et de biens de consommation, ainsi que l’industrie halal.

De son côté, Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy a partagé son évaluation du potentiel de coopération bilatérale et affirmé la volonté d’Oman de renforcer la coordination avec le Vietnam, de promouvoir les échanges de haut niveau, d’améliorer les mécanismes de coopération existants et de développer davantage les relations économiques, commerciales et d’investissement.

Abordant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, Lê Hoài Trung a salué la position stratégique d’Oman et ses efforts de médiation dans les conflits au Moyen-Orient. Les deux parties ont souligné l’importance du respect du droit international et de la Charte des Nations unies, ainsi que de la responsabilité de la communauté internationale dans la création de conditions favorables à une solution pacifique, à la fin des hostilités, à la sécurité énergétique et à la fluidité des routes maritimes internationales.

Auparavant, dans le cadre de sa visite, Khalifa bin Ali bin Issa Al-Harthy avait coprésidé la 5e session de consultations politiques avec la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, et travaillé avec plusieurs partenaires vietnamiens.

VNA/CVN