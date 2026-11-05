Le Vietnam et Singapour renforcent leur coopération en matière de défense

Une délégation de haut rang de l’Armée populaire du Vietnam (APV), conduite par le général Nguyên Tân Cuong, chef de l’État-major général de l’APV et vice-ministre de la Défense, a effectué une visite officielle à Singapour les 4 et 5 novembre, à l’invitation du vice-amiral Aaron Beng, chef des forces de défense de Singapour.

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Photo : QDND/CVN

Dans la matinée du 5 novembre, le vice-amiral Aaron Beng a présidé une cérémonie d’accueil officielle en l’honneur du général Nguyên Tân Cuong et de la délégation vietnamienne. Ces derniers ont ensuite rendu une visite de courtoisie au ministre singapourien de la Défense, Chan Chun Sing. Ce dernier a salué la coopération bilatérale en matière de défense et a souligné le rôle de l’ASEAN dans le maintien de la paix et de la stabilité, ainsi que dans la promotion de la collaboration régionale.

Soulignant l’évolution positive des relations entre les deux pays et leurs armées respectives, le général Nguyên Tân Cuong a noté que le Vietnam et Singapour partagent des intérêts stratégiques et un potentiel de coopération considérable, ainsi qu’un engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre le développement de la coopération militaire et de défense bilatérale, de manière concrète et efficace.

Il a réaffirmé le soutien du Vietnam à Singapour dans le cadre de sa future présidence de l’ASEAN en 2027, appelant à une coordination accrue pour renforcer l’unité et la centralité de l’ASEAN. Il a également salué l’initiative de Singapour concernant la sécurité des infrastructures sous-marines critiques, exprimant l’espoir que Singapour puisse accompagner le Vietnam et l’Inde dans la coprésidence du groupe de travail d’experts sur la cybersécurité, dans le cadre de la Réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN élargie (ADMM-Plus) pour le cycle 2027-2030.

L’officier vietnamien a remercié le ministère de la Défense et les forces armées de Singapour pour l’envoi d’une délégation de haut niveau à la troisième édition du Salon de la défense du Vietnam (Vietnam Defence Expo), prévue à Hanoï fin 2026, et a salué la participation des entreprises singapouriennes du secteur de la défense.

Lors de l'entretien avec le vice-amiral Aaron Beng, les deux parties ont passé en revue les progrès significatifs de la coopération bilatérale en matière de défense, fondée sur une confiance politique solide et des échanges réguliers entre leurs chefs de la défense et leurs armées. Les principaux axes de collaboration comprennent les échanges de délégations, le dialogue et la consultation, les échanges entre les différentes armées, les visites navales et la formation du personnel.

La coopération en matière de recherche et de sauvetage et de cybersécurité a également progressé, notamment grâce à un exercice de simulation sur l'aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe en 2025 et à la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération en cybersécurité en septembre 2026.

Photo : QDND/CVN

Pour la collaboration future, Nguyên Tân Cuong a proposé de renforcer les mécanismes de coopération existants, d'étendre les échanges entre les armées, d'intensifier les opérations de recherche et de sauvetage et de se soutenir mutuellement lors des forums multilatéraux et des événements internationaux. Il a également plaidé pour des échanges plus stratégiques, une coopération accrue entre les instituts de recherche et des initiatives conjointes sur les codes de conduite dans le cyberespace, les mesures de confiance et la prévention des conflits.

En matière de formation du personnel, il a suggéré d'établir des liens entre le Département de la formation et des écoles militaires du Vietnam, relevant de l’État-major général de l'Armée populaire du Vietnam, et son homologue singapourien, afin de partager les expériences en matière de formation, d'applications des technologies de l'information et de transformation numérique.

En matière de cybersécurité, le chef d’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam a proposé de renforcer la coopération dans la lutte contre les menaces chimiques, biologiques et radiologiques, la sécurité maritime, l’application de l’intelligence artificielle dans les domaines militaire et de la défense, le traitement des maladies tropicales et infectieuses, ainsi que l’industrie de défense.

Aaron Beng a accueilli favorablement ces propositions et a exprimé la volonté de Singapour d'explorer de nouveaux domaines de coopération, conformément aux intérêts des deux pays. Il a déclaré espérer que le Vietnam continuerait de soutenir Singapour au sein des instances multilatérales, notamment dans le cadre de l'ASEAN, durant sa présidence en 2027.

Échangeant leurs points de vue sur l'évolution de la situation régionale et internationale, les deux parties ont souligné la nécessité d'une solidarité et d'une coopération accrues pour relever les défis sécuritaires, tant traditionnels que non traditionnels, dans un contexte de progrès technologiques militaires rapides.

Nguyên Tân Cuong a réaffirmé l'engagement du Vietnam à résoudre les différends pacifiquement et conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, et à garantir la sécurité et la liberté de la navigation et de l'aviation.

Les deux parties ont exprimé leur conviction que la coopération bilatérale en matière de défense continuera de se développer de manière globale et substantielle.

Au cours de cette visite, la délégation vietnamienne a découvert les installations de ST Engineering ainsi que le complexe de tir polyvalent (Multi-Mission Range Complex - MMRC) des forces armées singapouriennes.

VNA/CVN