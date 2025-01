Thai Nguyên

À Tân Cuong, voyage au cœur du royaume du thé vert

Dans la province de Thai Nguyên (Nord) l’un des lieux incontournables à visiter est la commune de Tân Cuong, surnommée le "royaume du thé vert". Les collines de thé s’y étendent à perte de vue, créant un paysage idyllique et paisible.

Située à une dizaine de kilomètres de la ville de Thai Nguyên, Tân Cuong est facilement accessible à moto ou à vélo. Ses sentiers sinueux et ses panoramas à couper le souffle séduisent les visiteurs en quête d’évasion. La commune est principalement composée de collines en forme de cuvette, dotées de sols fertiles adaptés à l’agriculture.

On y trouve deux types de sols principaux: le sol ferrallitique rouge et jaune, idéal pour la culture du thé, et les alluvions enrichies par la rivière Công, propices à la culture du riz et des légumes.

Dans cette région, de nombreuses familles perpétuent une tradition séculaire de culture du thé, en entretenant des théiers anciens transmis de génération en génération.

"Dans notre province, les endroits les plus beaux sont Dai Tu et Dinh Hoa. Mais Tân Cuong est aussi une destination incontournable, où le thé est roi. Nous avons développé un modèle de culture traditionnelle associé aux technologies modernes, tout en préservant les valeurs ancestrales", explique Ly Thi Chiên, directrice de la coopérative ATK Gio Ngàn, dans le village de Ban Buc.

À Tân Cuong, presque chaque famille cultive du thé. Les vastes champs de thé ne manqueront pas de vous émerveiller: certains sont aménagés en terrasses, semblables à des rizières en pente, tandis que d’autres dessinent des collines ondulantes, évoquant de gigantesques plateaux de riz gluant.

«Je me suis associé avec l’Union des coopératives de Tân Cuong pour créer la coopérative Trà Quê Em. Mon terrain théicole, qui s’étend sur environ 2.000 m², est situé à côté du lac Nui Côc. L’environnement est à la fois vaste et propre, avec des collines et des champs qui offrent un cadre impressionnant», précise Ngô Van Van, membre de la coopérative Trà Quê Em, située dans le village de Hông Thai.

Le climat de Tân Cuong, agréable et frais tout au long de l’année, procure une sensation de sérénité à tous les visiteurs. Depuis les sommets des collines, on peut contempler des paysages de thé d’un vert éclatant, s’étirant à perte de vue, comme un tableau vivant.

Une destination idéale

La récolte du thé, qui se pratique tout au long de l’année, fait de Tân Cuong une destination idéale en toute saison. Cependant, les mois d’été, entre avril et juin, sont particulièrement prisés des amateurs de photographie.

«Avec les guides touristiques locaux, nous offrons aux visiteurs l’occasion de cueillir eux-mêmes le thé et d’en apprendre davantage sur les méthodes traditionnelles, depuis la récolte jusqu’à la torréfaction. Ils peuvent ensuite préparer leur propre thé en souvenir et partager un repas avec la famille», précise Ly Thi Chiên.

Les visiteurs désireux d’approfondir leur expérience peuvent également bénéficier de conseils pratiques sur l’entretien et la récolte des théiers, comme le souligne Ngô Van Van.

"Chez moi, tout le monde peut cueillir le thé, le torréfier et même partager un repas en famille dans un cadre chaleureux. En plus de visiter les collines de thé, il est aussi possible de découvrir le lac Nui Côc, un autre joyau de la région", ajoute-t-il.

Les habitants de Tân Cuong ont su conjuguer leur riche tradition de culture du thé avec un tourisme écologique et rural. Cette approche novatrice fait de la région une destination prisée par les visiteurs en quête de découverte et d’authenticité. Ce parfait équilibre entre patrimoine et tourisme a largement contribué à la notoriété croissante du thé Tân Cuong, désormais classé parmi les meilleurs, tant au Vietnam qu’à l’international.

