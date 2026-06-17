Trois destinations vietnamiennes figurent parmi les premières attractions touristiques d’Asie

Le Musée des vestiges de la guerre et les tunnels de Cu Chi à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que la vieille ville de Hôi An à Dà Nang, ont été classés parmi les meilleures attractions touristiques d’Asie dans le classement «Best of the Best» des Travelers’ Choice Awards de Tripadvisor.

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Le Musée des vestiges de la guerre et les tunnels de Cu Chi à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que la vieille ville de Hôi An à Dà Nang, ont été classés parmi les meilleures attractions touristiques d’Asie dans le classement «Best of the Best» des Travelers’ Choice Awards de Tripadvisor.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le prix «Best of the Best » des Travelers’ Choice Awards récompense les destinations ayant reçu d’excellentes critiques de la part de la communauté internationale des voyageurs sur une période de 12 mois. Moins de 1% des plus de 8 millions de destinations répertoriées sur la plateforme Tripadvisor reçoivent cette distinction.

Classé cinquième, le Musée des vestiges de la guerre est un site historique renommé qui attire des visiteurs vietnamiens et étrangers. Il est également considéré comme un lieu éducatif mettant en lumière des moments clés de l’histoire du Vietnam.

Grâce à sa collection d’objets, de documents et d’espaces d’exposition organisés scientifiquement, le musée permet aux visiteurs d’approfondir leur compréhension du passé national tout en leur offrant une expérience riche et émouvante. Il est particulièrement prisé des touristes internationaux visitant Hô Chi Minh-Ville.

Par ailleurs, classée huitième, la vieille ville de Hôi An, à Dà Nang, confirme son attrait en tant que site du patrimoine vivant du centre du Vietnam. Reconnue par l’UNESCO comme site du patrimoine mondial, Hôi An enchante les visiteurs par son charme ancien et son atmosphère paisible.

Photo : VNA/CVN

En plus de découvrir son patrimoine culturel et historique unique, les visiteurs peuvent profiter d’une variété d’expériences, notamment la cuisine locale, le shopping d’artisanat traditionnel, des balades à vélo à travers des villages paisibles et la détente le long de la pittoresque rivière Hoài.

Classés 19e sur la liste asiatique, les tunnels de Cu Chi demeurent l’une des attractions les plus populaires de Hô Chi Minh-Ville. Ce réseau de tunnels, méticuleusement préservé, permet non seulement d’explorer un site historique unique, mais aussi de mieux comprendre l’histoire du Vietnam.

De plus, les expériences interactives immersives offrent aux visiteurs une meilleure appréciation de la créativité et de la résilience du peuple vietnamien, renforçant ainsi l’attrait du site.

VNA/CVN