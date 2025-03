Le Premier ministre britannique Keir Starmer rencontre Volodymyr Zelensky à Londres

Lors de leur réunion au 10 Downing Street, M. Starmer a affirmé que l'Ukraine bénéficie "du soutien total au Royaume-Uni", soulignant la "détermination inébranlable" du Royaume-Uni à parvenir à une paix durable.

Le Royaume-Uni et l'Ukraine sont convenus d'un prêt de 2,26 milliards de livres (2,84 milliards de dollars) pour soutenir les capacités de défense de l'Ukraine, selon le ministre ukrainien des Finances, Serhiy Marchenko.

MM. Zelensky et Starmer, ainsi que Rachel Reeves, chancelière de l'Echiquier britannique, ont effectué samedi soir un appel vidéo avec M. Marchenko.

M. Zelensky a salué "une rencontre significative et chaleureuse" avec M. Starmer et l'a remercié pour le soutien que le Royaume-Uni a apporté à l'Ukraine depuis le début du conflit entre cette dernière et la Russie. Confirmant l'accord de prêt, M. Zelensky a écrit sur X : "Ce prêt renforcera les capacités de défense de l'Ukraine (...) Les fonds seront consacrés à la production d'armes en Ukraine".

La visite du président ukrainien intervient avant un sommet sur la défense organisé dimanche 2 mars par le Royaume-Uni, lors duquel les dirigeants européens se rassembleront à Londres pour discuter d'un plan de paix pour l'Ukraine. M. Starmer a toutefois noté qu'il pensait qu'un accord de ce type devra impliquer les États-Unis.

Peu avant que son atterrissage à Londres plus tôt samedi 1er mars, M. Zelensky a signalé sur X que l'Ukraine est "prête à signer l'accord sur les minéraux" avec les États-Unis, mais "qu'un cessez-le-feu sans garantie de sécurité est dangereux pour l'Ukraine".

La visite du président Zelensky au Royaume-Uni fait suite à sa rencontre de vendredi soir avec le président des États-Unis Donald Trump à la Maison Blanche, où des entretiens de routine devant une délégation de presse ont viré à un affrontement verbal aussi violent qu'inattendu.

L'échange enflammé entre les deux parties a commencé par une interjection du vice-président des États-Unis J.D. Vance, qui a exigé que Volodymyr Zelensky se montre reconnaissant pour les efforts de Donald Trump pour sortir son pays du conflit qui l'oppose depuis trois ans à la Russie.

Après cet affrontement public, le président ukrainien a finalement été invité à quitter la Maison Blanche, sans que l'accord sur les minéraux prévu entre les deux pays soit signé.

