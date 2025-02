Mondiaux de ski : l'Autrichien Haaser en géant, le Suisse Odermatt hors du podium

Photo : AFP/VNA/CVN

Déjà médaillé d'argent en super-G la semaine dernière, derrière Odermatt, l'Autrichien de 27 ans décroche son premier titre mondial, en géant, une discipline où il n'a jamais fait mieux que 7e en Coupe du monde.

Ému aux larmes, Haaser a pu célébrer sa victoire avec un public survolté, ravi de voir enfin un des siens l'emporter chez les hommes.

"C'est incroyable. Je ne pensais pas du tout réussir un truc pareil, je visais un top-10 mais être en haut du podium, ça non !", a réagi l'Autrichien, qui s'était blessé au genou à Val d'Isère en décembre et qui n'a fait son retour à la compétition que fin janvier à Kitzbühel, où il a pris la 2e place du super-G.

"Tout roule pour l'Autriche, rien ne peut être mieux que ça", a-t-il jubilé dans l'aire d'arrivée.

Odermatt hors du podium

Cinquième de la première manche malgré un dossard 22, Haaser a réalisé une seconde manche ultra-solide et a pris la place de leader provisoire avant de voir tous les favoris commettre des erreurs.

Marco Odermatt d'abord : le champion du monde et champion olympique en titre, roi de la spécialité, avait terminé 3e de la première manche à seulement 24 centièmes de la tête de course et semblait largement en mesure de l'emporter.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais il a skié à l'envers en seconde manche, multipliant les erreurs, pour finalement échouer à la quatrième place (+ 58 centièmes). Il faut remonter à mars 2021 pour le voir terminer hors du podium dans sa spécialité de prédilection, hors élimination.

Arrivé à Saalbach avec l'ambition de décrocher trois titres, ce qui aurait été inédit, il a éclaboussé de sa classe le super-G mais perdu ses couronnes mondiales en descente (5e) puis en géant.

Au final, ce sont quand même deux Suisses qui complètent le podium du jour derrière Haaser, avec Thomas Tumler (+ 23 centièmes) et Loïc Meillard (+ 51 centièmes).

Mais sans la victoire, les supporters suisses faisaient presque grise mine dans les tribunes, eux qui se sont habitués depuis dix jours à voir leurs skieurs remporter toutes les courses masculines au programme, du super-G avec Marco Odermatt à la descente avec Franjo Von Allmen, en passant par un triplé fabuleux en combiné par équipe.

"C'est génial de faire une médaille", a réagi Tumler, qui avait décroché cet hiver sa première victoire en Coupe du monde lors du géant de Beaver Creek.

"J'ai tout donné sur cette deuxième manche, j'ai essayé de repousser mes limites. J'ai cru que j'allais louper la médaille car Timon (Haugan) avait fait une superbe première manche".

Photo : AFP/VNA/CVN

Mais le Norvégien Haugan, leader de la première manche, a commis une énorme faute en début de seconde, laissant filer sa chance et terminant 7e à une seconde.

En tout, les skieurs helvétiques sont désormais montés sur huit des douze places de podium possibles.

Favrot 6e

Côté Français, Thibaut Favrot, 10e de la première manche, a terminé 6e à 83 centièmes de Haaser, soit le meilleur résultat français de la quinzaine en attendant les deux slaloms. Léo Anguenot, jamais dans le bon rythme en première manche (16e temps), a lui fini 15e à 1 sec 49.

"Je suis content parce qu'aujourd'hui il y a de la joie, il y a du ski, il y a des belles choses", a affirmé Favrot en zone mixte. "Je me suis donné à fond aujourd'hui et j'ai très peu de regrets parce que ça fait longtemps qu'on ne m'a pas vu skier comme ça, ça fait deux, trois ans que je recherche ce ski-là".

Malgré sa bonne performance du jour, le ski français n'est pas encore parvenu à se rapprocher du podium et ne compte que trois top-10 à Saalbach.

Les championnats du monde se poursuivent samedi 15 février avec le slalom femmes, avant celui des hommes dimanche 16 février qui clôturera les Mondiaux.

AFP/VNA/CVN