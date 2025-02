La Thaïlande va utiliser l'IA pour prévenir les fausses nouvelles

Le ministère thaïlandais de l'Économie numérique et de la Société a déclaré qu'il coopérait avec plus de 300 agences pour éradiquer les fausses nouvelles, tout en cherchant à utiliser l'intelligence artificielle (IA) pour vérifier les informations.

Photo : AFP/VNA/CVN

Présidant un atelier le 13 février sur la coordination dans la vérification des fausses nouvelles et la création d'un réseau pour faire face à ce problème, le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie numérique et de la Société, Prasert Jantararuangtong, a déclaré que son ministère avait créé le Centre anti-fausses nouvelles (AFNC) en novembre 2019, avec pour objectif principal de traiter et de prévenir la propagation du problème, en particulier la désinformation liée aux crimes en ligne.

L’AFNC vise à fournir rapidement au public des informations précises avant qu'il ne soit victime d'escroqueries. L'AFNC classe les fausses nouvelles en cinq groupes principaux qui affectent le public : politiques gouvernementales et sécurité nationale, biens ou services illégaux, économie, catastrophes naturelles et criminalité en ligne.

Le ministère s’associe à l’application gouvernementale Pao Tang pour envoyer des alertes aux utilisateurs concernant les escroqueries en ligne et les fausses nouvelles depuis décembre 2022.

VNA/CVN