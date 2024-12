Le Portugal a connu son mois de novembre le plus chaud jamais enregistré

>> Des canicules de plus en plus fréquentes et intenses en Europe

>> Portugal : relative accalmie sur le front des incendies

>> L’année 2024 en passe de devenir l’année la plus chaude jamais observée

Le mois de "novembre a été le plus chaud enregistré" depuis que l'IPMA collecte des données comparables, soit 1931, a précisé un porte-parole de l'institut portugais. La température a dépassé de "2,69 degrés" la moyenne de ce mois sur la période 1981-2010, a ajouté l'IMPA qui doit publier son bulletin du mois de novembre, avec les données complètes dans les prochains jours. En Espagne, l'agence météorologique nationale Aemet, avait également annoncé lundi 2 décembre avoir enregistré le mois de novembre "le plus chaud" avec une température moyenne de 12,4 degrés, soit 0,5 degré de plus que le dernier record datant de 1983. À l'instar de l'Espagne voisine, le Portugal avait connu en 2023 sa deuxième année la plus chaude depuis 1931, avec une température moyenne de 16,5oC, juste derrière les 16,6oC enregistrés l'année précédente.

APS/CVN