Wall Street termine en ordre dispersé, nouveau record pour le Nasdaq

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi 11 décembre, globalement soulagée par les chiffres de l'inflation américaine conformes aux attentes, et soutenue par une partie du secteur technologique.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice Nasdaq (+1,49%) a enregistré un nouveau record en clôture, le Dow Jones a terminé près de l'équilibre à -0,02% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,78%.

"Les investisseurs réagissent positivement aux dernières données sur l'inflation", a commenté auprès de l'AFP Adam Sarhan, analyste de 50 Park Investments.

L'indice CPI des prix à la consommation a montré mercredi une nouvelle accélération de l'inflation en novembre aux Etats-Unis, pour le deuxième mois d'affilée, à 2,7% sur un an contre 2,6% en octobre.

Sur un mois seulement, la hausse des prix à la consommation est également plus forte en novembre qu'en octobre, à 0,3% contre 0,2%, en raison notamment de l'évolution des prix du logement et de la nourriture, a annoncé le département américain du Travail.

Ces évolutions sont conformes aux attentes des analystes, d'après le consensus de Market Watch.

"Cela donne à la Fed une plus grande marge de manœuvre pour continuer à (...) réduire les taux et cela permet à l'économie de croître sans la menace d'une reprise de l'inflation, ce qui est bon pour les bénéfices et pour les actions", selon M. Sarhan.

Près de 95% des acteurs du marché s'attendent à ce que la banque centrale américaine (Fed) réduise ses taux d'un quart de point de pourcentage à l'issue de sa prochaine réunion les 17 et 18 décembre, selon l'évaluation de CME Group.

Wall Street attend désormais l'indice PPI des prix à la production et la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans s'est tendu à 4,26%, contre 4,22% la veille en clôture.

Au tableau des valeurs, "les gains des grandes capitalisations et des fabricants de puces ont soutenu l'ensemble du marché des actions", a observé dans une note Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

"L'argent afflue à nouveau dans les secteurs qui ont été en tête toute l'année, et le Nasdaq (à forte composante technologique) est l'un des secteurs les plus solides", a avancé M. Sarhan.

Les géants des semi-conducteurs ont brillé, à l'image de Nvidia (+3,12%), Micron (+4,03), ou AMD (+1,91%).

Autre grand nom du secteur, Broadcom s'est envolé (+6,57%) à la suite d'informations de presse selon lesquelles le groupe travaillerait avec Apple pour développer une puce conçue pour l'intelligence artificielle (IA).

Alphabet, maison mère de Google, a gagné du terrain (+5,46%) après avoir annoncé mercredi l'arrivée de Gemini 2.0, une nouvelle famille de modèles d'intelligence artificielle (IA) générative, censés permettre de créer des agents IA capables non seulement de répondre aux questions des utilisateurs, mais aussi d'agir en leur nom.

L'action de Tesla s'est envolée à son plus haut niveau (+5,93%), atteignant 424,77 dollars en clôture. Le groupe du milliardaire Elon Musk, qui a affiché son soutien à Donald Trump durant sa campagne électorale, est recherché depuis la victoire du candidat républicain à l'élection présidentielle américaine.

Le temps s'est couvert pour le géant américain de l'automobile General Motors (-1,33%) en raison de l'annonce du groupe mardi d'abandonner l'activité de robot-taxis de sa filiale Cruise pour se concentrer sur le développement de systèmes avancés d'aide à la conduite pour les voitures vendues aux particuliers.

Le géant américain des grands magasins Macy's a reculé (-0,84%) après avoir publié des résultats trimestriels en deçà des attentes des analystes.

Le groupe avait annoncé le 25 novembre qu'il retarderait la publication de ses résultats trimestriels après avoir découvert qu'un ancien employé avait dissimulé plus de 150 millions d'USD de frais de livraison sur trois ans par un jeu d'écritures comptables.

AFP/VNA/CVN