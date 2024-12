Le cabinet thaïlandais approuve des mesures pour alléger la dette des ménages

Ces mesures soutiendront les emprunteurs particuliers et les petites entreprises et résoudront les problèmes d'endettement de manière plus tangible et durable, a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.

Le gouvernement s'efforce d'alléger le fardeau de la dette des ménages thaïlandais, qu'il considère comme une contrainte à la consommation et à la croissance économique.

Le ministre des Finances Pichai Chunhavajira a déclaré aux journalistes que le cabinet avait également accepté de permettre aux banques de payer une contribution annuelle réduite de 0,23% de leurs dépôts au Fonds de développement des institutions financières (FIDF) pendant trois ans.

La réduction des contributions du FIDF aiderait les banques à soutenir leurs débiteurs, ont déclaré des responsables.

Créé au lendemain de la crise financière asiatique de 1997, le FIDF a été conçu pour fournir une aide financière aux institutions en difficulté. En réduisant les contributions à ce fonds, le gouvernement thaïlandais vise à libérer du capital pour les banques afin d'offrir des conditions de remboursement plus flexibles aux emprunteurs.

Frein important à la reprise économique

Les prêts non performants (NPL) de la Thaïlande ont atteint un sommet sur trois ans à 2,97% de l'encours total des prêts au troisième trimestre 2024, alors que les petites entreprises et les ménages continuent de faire face à des difficultés économiques. Les nouvelles mesures devraient bénéficier à environ 1,9 million d'emprunteurs avec un encours de prêts de 890 milliards THB (26,28 milliards d'USD), leur permettant de reporter le paiement des intérêts jusqu'à trois ans et de réduire les remboursements du principal pendant cette période.

La dette des ménages est apparue comme un frein important à la reprise économique de la Thaïlande. Au 30 juin, la dette des ménages dans la deuxième économie d'Asie du Sud-Est atteignait 16,3 billions de THB, soit l'équivalent de 89,6% du PIB.

