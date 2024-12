Wall Street termine en baisse, plombée par la tech

La Bourse de New York a terminé en baisse lundi 9 décembre, lestée par quelques grandes capitalisations technologiques et alors que les investisseurs attendent de nouvelles données sur l'inflation américaine.

>> Wall Street termine en baisse, retient son souffle avant le rapport sur l'emploi

>> Records pour S&P 500 et Nasdaq à Wall Street, grâce à l'emploi américain

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a perdu 0,54%, le Nasdaq 0,62% et le S&P 500 0,61%.

Les marchés attendent l'indice CPI des prix à la consommation pour novembre, suivi de l'indice PPI des prix à la production jeudi 12 décembre. Les analystes prévoient une hausse de 2,7% des prix à la consommation sur un an. Selon Victoria Fernandez de Crossmark Global Investments, tant que les résultats seront proches des attentes, ils ne devraient pas affecter significativement le marché. Ces données précéderont la réunion de la Fed les 17 et 18 décembre, où une baisse de 0,25% des taux est attendue.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d’État à 10 ans a atteint 4,19%, contre 4,15% vendredi 6 décembre. Les indices ont souffert d’un manque d'achats et de la faiblesse de certaines grandes capitalisations, selon Patrick O'Hare de Briefing.com.

Nvidia a reculé de 2,55% après l’annonce d’une enquête en Chine pour violation présumée des lois antimonopole. D'autres grandes entreprises technologiques ont également fini en baisse, comme Meta (-1,64%), Netflix (-2,25%) et Intel (-0,53%). AMD a chuté de 5,57% après une rétrogradation de Bank of America.

En revanche, Hershey a bondi de 10,85% après des rumeurs d’une offre d'achat par Mondelez. Les valeurs chinoises cotées à la Bourse de New York, comme PDD (+10,45%), Alibaba (+7,44%) et JD.com (+11,00%), ont également progressé, soutenues par les annonces de Pékin sur la relance économique et une politique monétaire plus souple.

AFP/VNA/CVN