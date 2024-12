Wall Street termine en baisse, ralenti avant un indice d'inflation

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi 10 décembre, marquant une pause à la veille de la publication d'un indicateur d'inflation aux États-Unis, et faute de catalyseur.

Le Dow Jones a abandonné 0,35%, l'indice Nasdaq a cédé 0,25% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,30%. La Bourse de New York a terminé en baisse mardi 10 décembre, marquant une pause à la veille de la publication d'un indicateur d'inflation aux États-Unis, et faute de catalyseur.

Le Dow Jones a abandonné 0,35%, l'indice Nasdaq a cédé 0,25% et l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,30%. "Après un mouvement haussier important au cours des trois dernières semaines (...), le marché adopte une posture attentiste avant la publication de données significatives" sur l'inflation, a commenté Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

La place américaine attend la publication, mercredi 11 décembre, par le département du Travail de l'indice CPI des prix à la consommation pour le mois de novembre, guettant un possible rebond de l'inflation aux États-Unis.

"L'évolution terne des principaux indices (de Wall Street) reflète une certaine hésitation avant la publication (de l'indice)", a commenté dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Ces données donneront des indications aux marchés sur la suite de la politique monétaire de la Banque fédérale américaine (Fed), dont la prochaine réunion se tiendra les 17 et 18 décembre et à l'issue de laquelle une réduction d'un quart de point de pourcentage est anticipée.

Wall Street garde également en ligne de mire l'indice PPI des prix à la production et la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, selon les analystes. "C'est une semaine où (...) les investisseurs vont avoir besoin de plus de bonnes nouvelles pour continuer à s'enthousiasmer", a observé M. Hogan.

Alphabet dans le vert

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans se tendait à 4,22%, contre 4,19% la veille en clôture.

Au tableau des valeurs, le géant des services informatiques Oracle a terminé dans le rouge (-6,67%) à la suite de la publication lundi 9 décembre, après la clôture de Wall Street, de résultats trimestriels en deçà des attentes des analystes.

"Le secteur a été évalué à la perfection et n'est pas en mesure de supporter des nouvelles négatives dans l'immédiat", a souligné Art Hogan.

Alphabet, maison-mère de Google, a gagné du terrain (+5,32%) au lendemain de la présentation d'une nouvelle puce baptisée "Willow", une avancée majeure susceptible de rapprocher l'informatique quantique pratique de la réalité, selon le groupe.

Cette puce fait en quelques minutes ce qu'il faudrait aux principaux supercalculateurs 10 septillions d'années à réaliser, selon Hartmut Neven, fondateur de Google Quantum AI.

L'action du groupe Walgreens Boots Alliance, en difficulté face à une concurrence accrue, a bondi jusqu'à plus de 20% mardi, pour clôturer à 17,74%, après des informations de presse sur un possible rachat par la société d'investissements Sycamore Partners.

Selon le Wall Street Journal (WSJ), faisant référence à des personnes proches du dossier non identifié, la chaîne de pharmacie et de drugstores discute avec Sycamore en vue de son rachat, qui pourrait être annoncé début 2025.

La compagnie à bas coûts Alaska Airlines a poursuivi son envol (+13,16%) après avoir revu à la hausse ses prévisions pour le quatrième trimestre, en raison notamment d'une forte demande pour le transport aérien et à l'amélioration de ses prix.

En outre, la compagnie a précisé dans un communiqué qu'elle proposerait "de nouveaux vols sans escale" en 2025, reliant Seattle à Tokyo et Séoul.

