Des mobilisations partout en France pour sauver emplois et industrie

De Marseille à Rennes, en passant par Paris : près de 120 rassemblements et manifestations "pour l'emploi et l'industrie" sont prévus jeudi 12 décembre en France à l'appel de la CGT, rejointe par Solidaires et la FSU, en réponse à une vague de plans sociaux.