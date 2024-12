Musk premier homme à posséder une fortune de plus de 400 milliards de dollars

Le patron de Tesla et SpaceX, Elon Musk, déjà considéré comme l'homme le plus riche de la planète, a dépassé les 400 milliards d'USD de fortune, une première, rapporte Bloomberg.

>> Musk va déplacer les sièges de SpaceX et X après une loi sur les élèves transgenres

>> Musk dévoile le robotaxi de Tesla et envisage un début de production "avant 2027"

>> Le gouvernement australien prêt à discuter avec Musk

Photo : AFP/VNA/CVN

Le prix de l'action de Tesla a augmenté de plus de 65% depuis l'élection début novembre de Donald Trump, selon Bloomberg.

Par ailleurs, SpaceX et ses investisseurs ont accepté d'acheter jusqu'à 1,25 milliard d'USD d'actions de la société faisant grimper la valeur de l'entreprise spatiale à environ 350 milliards d'USD.

Cette transaction a augmenté la fortune personnelle d'Elon Musk d'environ 50 milliards d'USD, la portant à 440 milliards d'USD, toujours selon Bloomberg.

Désormais proche de Donald Trump, Elon Musk est devenu le plus grand donateur politique de l'histoire américaine récente avec plus de 270 millions d'USD versés lors de la campagne présidentielle pour soutenir le républicain, selon les chiffres de la Commission électorale américaine (FEC).

Cette somme est la plus importante provenant d'un seul donateur non candidat, selon les données d'OpenSecrets, association à but non lucratif qui "suit l'argent dans la politique et ses effets sur la politique".

La proximité de Musk avec Trump a suscité des inquiétudes quant à d'éventuels conflits d'intérêt, faisant notamment craindre que la nouvelle administration élimine les crédits d'impôt sur les véhicules électriques concurrents de Tesla.

Le gagnant de la présidentielle américaine l'a récompensé en le nommant à la tête d'une commission pour "l'efficacité gouvernementale", un organe créé pour tailler dans les budgets fédéraux.

AFP/VNA/CVN