Un prêt de 500 millions d’USD pour la réforme de la gestion des finances publiques

La Banque asiatique de développement (BAD) a approuvé le 11 décembre un prêt de 500 millions d'USD basé sur des politiques pour aider les Philippines à poursuivre leur programme de réforme de la gestion des finances publiques (GFP) et à assurer des services publics de qualité à sa population.

Le programme de réforme de la GFP témoigne de l'engagement du gouvernement philippin à bâtir un gouvernement ouvert fondé sur les principes d'efficacité, de transparence, de responsabilité et de bonne gouvernance, a déclaré Pavit Ramachandran, directeur de pays de la BAD aux Philippines, dans le communiqué de presse de la banque.

Il renforce non seulement l'efficacité et la transparence des fonds publics, mais favorise également le rôle du secteur privé dans les services publics, ainsi que la résilience et la préparation au changement climatique pour la population philippine.

Le programme s'inscrit dans la feuille de route des réformes de la GFP 2024-2028 du gouvernement, élaborée en partenariat avec la BAD et approuvée par le président Ferdinand R. Marcos Jr. Les caractéristiques comprennent la transformation numérique des systèmes de GFP et la création d'un cadre réglementaire propice aux partenariats public-privé.

