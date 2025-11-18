Wall Street flanche, s'inquiète du poids de la tech

La Bourse de New York a terminé en baisse lundi 17 novembre, crispée par les niveaux élevés de valorisation des grands noms de la tech et de l'intelligence artificielle (IA), alors que le géant des puces Nvidia doit publier ses résultats cette semaine.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a reculé de 1,18%, l'indice Nasdaq a perdu 0,84% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,91%.

"Il y a actuellement un sentiment de malaise à l'égard de l'IA" à Wall Street et les investisseurs se demandent si "le marché n'est pas allé trop loin", résume auprès de l'AFP, Dave Grecsek, d'Aspiriant.

Des doutes émergent chez certains acteurs du marché, qui craignent de plus en plus que certaines valorisations soient allées trop vite, trop haut.

Et la compétition féroce pour le développement de l'IA générative a conduit les géants du secteur à multiplier leurs dépenses d'investissement, à coups de dizaines, voire de centaines de milliards de dollars.

"Les investisseurs attendent d'avoir plus d'éléments" sur l'état de santé du secteur, note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Aussi, les résultats trimestriels de Nvidia, première capitalisation mondiale et tête de proue de la course à l'IA, seront particulièrement scrutés mercredi.

"Si Nvidia parvient à répondre aux attentes élevées des investisseurs, cela pourrait quelque peu stabiliser le marché", estime M. Grecsek.

Nvidia a perdu lundi 17 novembre 1,88%, à 186,60 dollars.

Côté macro-économique, le marché va accueillir cette semaine une série d'indicateurs, dont la publication a été retardée par la fermeture des services publics ("shutdown") aux États-Unis du 1er octobre au 12 novembre.

La place américaine attend surtout le rapport sur l'emploi en septembre aux États-Unis, publié jeudi 20 novembre, de même que le compte-rendu ("minutes") de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, attendu mercredi 19 novembre.

Le marché a "avancé à l'aveuglette" ces dernières semaines "sans toutes ces données gouvernementales", commente Dave Grecsek.

Selon lui, les différents rapports permettront aux investisseurs d'affiner leurs attentes quant à la trajectoire monétaire privilégiée par la banque centrale américaine (Fed).

Face à la récente prudence de certains responsables de la Fed, les acteurs du marché sont désormais une minorité à attendre une baisse d'un quart de point en décembre. Ils étaient pourtant quasi-unanimes un mois plus tôt.

L'institution monétaire doit rendre sa décision le 10 décembre.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain évoluait autour de 4,13% vers 21h15 GMT contre 4,15% vendredi 14 novembre en clôture.

À la cote, Alphabet (maison mère de Google) a été recherché (+3,11% à 285,02 dollars) après l'annonce vendredi 14 novembre d'une prise de participation d'environ quatre milliards de dollars par le conglomérat Berkshire Hathaway.

Les valeurs associées au secteur des cryptomonnaies ont été entraînées par la chute du bitcoin, à l'image des plateformes d'échange Coinbase (-7,06%) et Robinhood (-5,33%).

Le fabricant d'ordinateurs et serveurs Dell (-8,44%) et son concurrent HP (-6,79%) ont été franchement sanctionnés après une mauvaise notation de la banque d'investissement Morgan Stanley.

Les investisseurs attendent aussi cette semaine les performances financières des géants américains des hypermarchés Walmart (+0,46%) et Target (-1,58%), ou encore de la chaîne de magasins de bricolage Home Depot, qui pourront donner une idée du niveau de consommation des ménages américains.

AFP/VNA/CVN