Wall Street termine en baisse, sujette aux prises de bénéfices

La Bourse de New York a terminé en baisse lundi 29 décembre, plombée par des prises de bénéfices sur certains grands noms du secteur technologique, dans un marché peu fréquenté avant le Nouvel An.

>> Wall Street espère terminer l'année dans le vert

>> Wall Street finalement convaincue par la croissance américaine

>> Wall Street sans élan après Noël

Le Dow Jones a perdu 0,51%, l'indice Nasdaq a lâché 0,50% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,35%.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le marché est "plutôt calme", commente auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA. "Ces deux dernières semaines, beaucoup d'investisseurs sont partis pour les fêtes de fin d'année, le volume est donc très faible".

La semaine passée a été écourtée par Noël et la place américaine restera fermée jeudi 1er janvier à l'occasion du Nouvel An.

La dynamique baissière du jour est ainsi principalement due à un mouvement technique : "les acteurs du marché sont en train de vendre leurs participations afin de réaliser des gains", résume Sam Stovall.

Parmi les cibles prisées, le mastodonte des semi-conducteurs Nvidia a reculé de 1,21% à 188,22 dollars après avoir grimpé de 5% la semaine passée.

Autres valeurs liées à l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle (IA), Oracle a perdu 1,30%, Broadcom a lâché 0,78% et Qualcomm a reculé de 0,79%.

Le spécialiste des véhicules électriques Tesla "est un autre poids lourd à la traîne", remarquent les analystes de Briefing.com, avec une baisse de 3,27% à 459,64 dollars.

"Les investisseurs sont probablement en train de faire le ménage dans leur portefeuille (d'actions, ndlr), afin de l'aligner sur leurs objectifs pour 2026", note Sam Stovall.

Côté macroéconomie, l'attente porte principalement sur le compte-rendu ("minutes") de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed) mardi 30 décembre.

Ce document pourrait donner de nouvelles indications sur la trajectoire monétaire privilégiée par la Réserve fédérale dans les prochains mois, après trois réductions de taux consécutives.

Les investisseurs "attendent de voir si la posture accommodante" du président de l'institution, Jerome Powell, lors de la dernière réunion "se reflète dans ce rapport", explique Sam Stovall.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à dix ans se détendait à 4,11% vers 21h15 GMT contre 4,13% à la clôture vendredi 26 décembre.

Au tableau des valeurs, le secteur de l'énergie a été porté par la hausse des prix du pétrole, le marché estimant que les négociations sur une résolution du conflit en Ukraine restent pour le moment sans effet.

Exxon Mobil s'est octroyé 1,21%, ConocoPhillips a gagné 1,18%, Chevron a pris 0,66% et EOG Resources a avancé de 1,12%.

L'équipementier sportif Lululemon Athletica a terminé dans le vert (+1,71% à 212,54 dollars) après des informations de presse selon lesquelles le fondateur de la marque, Chip Wilson, tente de faire pression pour que des changements soient apportés au conseil d'administration avant la nomination d'un nouveau patron.

Le fonds d'investissement Digital Bridge, spécialisé dans les centres de données et autres infrastructures numériques, s'est envolé (+9,70% à 15,27 dollars) après l'annonce de son rachat par le géant des investissements technologiques SoftBank Group.

L'opération, qui valorisera Digital Bridge à environ 4 milliards de dollars, "renforcera la capacité du groupe SoftBank à concevoir, développer et financer l'infrastructure fondamentale indispensable aux services et applications d'IA de nouvelle génération", a indiqué le géant japonais dans un communiqué.

AFP/VNA/CVN