Wall Street termine en baisse face au brouillard commercial

La Bourse de New York a terminé dans le rouge le 2 septembre, plombée par la résurgence des incertitudes commerciales, les investisseurs se montrant aussi prudents avant la publication de données sur l'emploi américain.

Le Dow Jones a perdu 0,55%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,82% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,69%.

La place américaine est "replongée dans cette confusion générale" concernant la politique commerciale américaine, commente Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Revers majeur pour Donald Trump, une cour d'appel fédérale américaine a estimé le 29 août qu'une grande partie des droits de douane qu'il a imposé étaient illégaux. Ne sont pas concernées les surtaxes frappant des secteurs en particulier (automobile, acier, aluminium, cuivre).

Donald Trump a fait savoir qu'il allait saisir la Cour suprême des États-Unis pour trancher le litige en dernière instance.

"Cela ne fait que repousser le dénouement de la guerre commerciale", déplore M. Hogan.

Cet "obstacle" a franchement miné les indices vedette de Wall Street "après quatre mois consécutifs de rendements positifs", ajoute l'analyste.

Le retour des incertitudes commerciales et les inquiétudes sur les finances publiques ont aussi porté un coup au marché de la dette américaine.

Le rendement des emprunts d'État américains à échéance 10 ans a dépassé 4,30% le 2 septembre avant de redescendre autour de 4,27% vers 20h20 GMT, contre 4,24% à la clôture du 29 août.

Plus une obligation est recherchée par les investisseurs, plus son taux va baisser. En revanche, lorsque la dette d'un Etat est considérée comme plus risquée, son taux augmente.

Côté indicateurs, l'activité manufacturière aux Etats-Unis a continué à se contracter en août, pour le sixième mois consécutif, mais a fait un peu mieux qu'attendu, selon l'indice ISM publié le 2 septembre.

Les investisseurs attendent surtout plusieurs rapports sur l'emploi américain cette semaine, dont le plus important sera publié vendredi 5 septembre.

Ces données "feront certainement partie des éléments pris en compte par la banque centrale américaine (Fed) lorsqu'elle prendra sa décision" sur une possible réduction de ses taux lors de la réunion de septembre, souligne M. Hogan.

Le président de l'institution Jerome Powell s'est récemment montré inquiet par l'évolution du marché du travail.

À la cote, les analystes de Briefing.com ont observé "une faiblesse persistante" du côté des capitalisations géantes.

Les "Sept Magnifiques", le surnom donné aux grands noms du secteur technologique, ont tous terminé dans le rouge, à l'instar du géant des semiconducteurs Nvidia (-1,97%), de Microsoft (-0,31%) ou Meta (-0,49%), la maison-mère de Facebook.

Le géant américain de l'agroalimentaire Kraft Heinz, qui produit le ketchup Heinz, le café Maxwell ou fromage à tartiner Philadelphia en Amérique du Nord, a glissé (-6,97% à 26,02 dollars) suite à l'annonce de sa séparation en deux entités indépendantes et cotées.

Après dix ans de mariage, ce divorce devrait être finalisé au second semestre 2026. Le nom officiel de chaque entreprise sera dévoilé ultérieurement.

Le géant agroalimentaire Pepsico a terminé dans le vert (+1,10% à 150,28 dollars) après des informations du Wall Street Journal assurant que le fonds activiste Elliott Management a pris une participation d'une valeur de 4 milliards de dollars au sein du groupe.

Grand nom des boissons alcoolisées, Constellation Brands (Corona, Modelo) a chuté de 6,60% à 151,25 dollars, à l'annonce d'une révision à la baisse de ses prévisions annuelles, citant un environnement économique "difficile".

