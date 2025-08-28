Wall Street termine en hausse avant les résultats de Nvidia

La Bourse de New York a terminé dans le vert le 27 août, les investisseurs se montrant confiants à l'approche des résultats trimestriels du géant américain des semi-conducteurs Nvidia, acteur-clé du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Le Dow Jones a pris 0,32% et l'indice Nasdaq a gagné 0,21%. L'indice élargi S&P 500 a quant à lui grimpé de 0,24%, atteignant un nouveau sommet en clôture à 6.481,40 points.

"Le marché a fluctué tout au long de la journée, les gains ne sont pas significatifs, mais surtout, il n'y a pas eu d'intérêt pour la vente aujourd'hui", a décrit Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Selon lui, cela signifie que "le marché a attendu avec calme et confiance les résultats de Nvidia (-0,09% à 181,60 dollars)", publiés le 27 août après la clôture.

Wall Street a été portée ces dernières années par un engouement autour de l'IA. Nvidia, qui fournit les semi-conducteurs à cette industrie investissant des milliards tous azimuts pour se développer, en est la figure de proue.

L'entreprise a d'ailleurs été la première à franchir le seuil symbolique des 4.000 milliards de dollars de valorisation boursière en juillet.

Les enjeux sont donc massifs, et "si Nvidia ne fait que répondre aux estimations du consensus (des analystes), cela sera considéré comme une déception", juge Patrick O'Hare.

Mais ce qui importe le plus, c'est "ce que dit l'entreprise au sujet de ses perspectives" et si celles-ci "se révèlent meilleures que prévu, le marché restera tout simplement dans une position optimiste", ajoute-t-il.

Côté indicateurs, les investisseurs attendent la publication de la deuxième estimation du produit intérieur brut (PIB) américain jeudi et celle de l'indice PCE le 28 août, indicateur d'inflation privilégié par la banque centrale américaine (Fed).

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt à dix ans reculait à 4,23% contre 4,26% à la clôture le 26 août.

Ailleurs à la cote, les laboratoires pharmaceutiques Pfizer (+0,60%) et Moderna (+1,50%) ont profité de l'approbation par l'Agence américaine des produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) d'une nouvelle série de vaccins anti-Covid pour les personnes les plus à risque.

Le groupe agroalimentaire J.M. Smucker (-4,44% à 105,67 dollars), notamment connu pour son beurre de cacahuètes Jif et la marque Café Bustelo, a été sanctionné pour ses résultats inférieurs aux attentes au premier trimestre, en raison notamment d'une augmentation du coût de ses matières premières, notamment les grains de café.

L'enseigne de grands magasins Kohl's a été propulsée (+24,00% à 16,17 dollars) après avoir dépassé les attentes de Wall Street malgré un recul de ses ventes au deuxième trimestre par rapport à l'année passée.

Le groupe estime que ses prévisions annuelles atteindront le haut de la fourchette qu'il s'était fixé.

La chaîne de restaurants Cracker Barrel a repris des couleurs (+8,01% à 62,33 dollars) après avoir renoncé, le 26 août, à changer son logo, à la suite d'une polémique et de l'intervention de Donald Trump, qui l'accusait de céder au politiquement correct.

Mi-août, l'entreprise de Lebanon (Tennessee) avait dévoilé un nouvel emblème, qui comprenait simplement le nom de l'enseigne sur fond jaune foncé. Une version épurée de son prédécesseur qui avait agité les réseaux sociaux, notamment au sein des cercles conservateurs.

