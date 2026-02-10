BCE et Bundesbank plaident pour une politique monétaire prudente

La présidente de la BCE et le président de la Bundesbank ont défendu lundi 9 février une politique monétaire prudente, sans précipitation pour modifier les taux, malgré un contexte incertain et une inflation légèrement inférieure à l'objectif.

>> L'inflation en zone euro revient à 2% en décembre, dans les clous de la BCE

>> Réunion de la BCE : l'euro fort complique l'équation monétaire

Photo : AFP/VNA/CVN

"Dans l'environnement incertain actuel", marqué par des "tensions géopolitiques accrues" et "et une incertitude persistante en matière de politiques", "notre approche de la politique monétaire, guidée par les données et décidée au fil des réunions, nous est bien utile", a déclaré la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, lors d'une audition devant le Parlement européen à Strasbourg.

Face au recul de l'inflation en zone euro, revenue proche de la cible de 2%, la BCE a abaissé pour la dernière fois ses taux directeurs en juin dernier : le principal d'entre eux, sur les dépôts, a été maintenu lors des cinq dernières réunions à 2%, la dernière fois jeudi 5 févrrier.

"L'immobilisme monétaire inquiète", a déploré le président du Rassemblement national Jordan Bardella, s'exprimant dans l'hémicycle après Mme Lagarde, parmi d'autres députés européens.

La BCE n'a plus réduit ses taux "alors même que la croissance demeure fragile et que l'inflation ralentit dans plusieurs États membres, notamment en France" à 0,3% en janvier, a-t-il poursuivi, demandant à la BCE de ne pas "agir trop tard".

Dans une zone euro marquée par une grande hétérogénéité des taux de croissance et d'inflation entre les 21 pays de l'UE qui la composent, "nous portons une attention très détaillée à ce que les gens paient réellement, et nous savons que cela varie d'un État membre à l'autre", a répondu en fin de session Mme Lagarde, s'adressant à "ceux qui pensent que je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le monde réel, ce qui n'est pas le cas".

"Notre but est de maintenir cette stabilité des prix et de préserver la crédibilité de l'euro" qui "est apprécié par environ 80% de nos concitoyens européens", a-t-elle martelé.

De son côté, le président de la Bundesbank Joachim Nagel a estimé que la politique monétaire actuelle de la BCE, qualifiée de "main tranquille" et suivie depuis l'été 2025, s'était "révélée efficace et devrait être poursuivie", dans un discours en Allemagne, à Karlsruhe (Sud).

"Même si l'inflation venait à se situer légèrement en dessous de notre objectif au cours des prochains trimestres, il n'y a pas de besoin immédiat d'agir", a estimé M. Nagel.

AFP/VNA/CVN