Wall Street recule, minée par la hausse des coûts d'emprunt

La Bourse de New York a terminé dans le rouge lundi 17 août, la hausse des cours du pétrole et des taux obligataires avec les nouvelles inquiétudes sur le Moyen-Orient encourageant les rares investisseurs en activité à la prudence.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a cédé 0,51%, l'indice Nasdaq a perdu 0,32% et l'indice élargi S&P 500 a reculé de 0,52%.

"Lorsque l'on observe une telle évolution du pétrole et des taux d'intérêt, cela tend à constituer un frein (pour les actions, ndlr) se traduisant par une prise de risque un peu moindre que ce qui aurait pu être le cas autrement", commente auprès de l'AFP Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Les cours de l'or noir ont grimpé de plus de 2,5% lundi 17 août.

Le président américain Donald Trump a menacé de bombarder Oman si le pays se mettait "en travers" d'un accord sur le détroit d'Ormuz et appelé l'Iran à "hisser le drapeau blanc de la capitulation" tout en se disant "pas pressé" à l'idée de mettre fin à son conflit.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a lui assuré que le délai de négociation de 60 jours prévu en vue d'un règlement durable par le protocole d'accord irano-américain de juin est rendu caduc par les "violations" commises par les États-Unis.

"La hausse des coûts du pétrole alimente les anticipations d'inflation tout en pesant sur les perspectives de marges des entreprises", note Jose Torres, de la plateforme Interactive Brokers.

Dans ce contexte, les investisseurs demandent des rendements plus élevés pour compenser les hausses de prix, qui érodent dans la durée la valeur de leur capital prêté.

Vers 20h25 GMT, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain évoluait à 4,73% contre 4,69% à la clôture vendredi 14 août et 3,94% avant les premières conflits entre États-Unis et Iran fin février.

À plus long terme (30 ans), il évoluait à 5,31%, au plus haut depuis juin 2007.

"Le marché a affiché une participation en baisse (...) la dernière vague de congés touchant de nombreux acteurs du marché", note par ailleurs Patrick O'Hare.

Les grands distributeurs comme Home Depot, Target et Walmart partageront leurs performances trimestrielles dans les prochains jours. Et le mastodonte des puces Nvidia leur emboîtera le pas la semaine suivante.

"Mais le coeur de la saison des résultats est manifestement derrière nous", ajoute M. O'Hare.

Au tableau des valeurs, les spécialistes américains des puces mémoire ont été recherchés, à l'instar de Micron (+4,13%), Western Digital (+5,35%) ou SanDisk (+8,88%).

Selon le Wall Street Journal, le ministre américain du Commerce, Howard Lutnick, exhorte Apple à ne pas acheter ces composants particuliers chez des acteurs chinois.

Le titre Intel a été apprécié (+0,97%) après que le patron du groupe s'est offert une nouvelle participation au capital de l'entreprise, selon des documents financiers publiés vendredi 14 août.

Les actions américaines du pétrolier Vista Energy, qui opère en Argentine, ont progressé de 5,64% à 72,16 dollars, profitant de l'acquisition d'une participation dans la société par l'investisseur milliardaire Peter Thiel, d'une valeur d'environ 76 millions de dollars.

AFP/VNA/CVN