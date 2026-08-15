Wall Street sans éclat, le marché en mode estival

La Bourse de New York évolue sans grand élan vendredi 14 août, désertée par de nombreux investisseurs comme traditionnellement au mois d'août, ce qui n'incite pas les opérateurs encore présents à prendre d'importantes positions.

>> Wall Street clôture en baisse

>> Wall Street termine sur une note positive, soulagée par l'inflation américaine

>> Wall Street termine en hausse, à nouveau portée par l'inflation américaine

Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 14h00 GMT, le Dow Jones cédait 0,04%, l'indice Nasdaq grappillait 0,02% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,10%, au lendemain d'un record en clôture.

"Ce vendredi d'été pourrait s'apparenter à un jour de vacances pour les marchés, ce qui se traduirait par des fluctuations dans des fourchettes de négociation étroites, acheteurs et vendeurs manquant tous deux de conviction", anticipe Patrick O'Hare, analyste de Briefing.com.

Avant l'ouverture pourtant, les ventes au détail ont surpris.

Cet indicateur qui mesure la consommation des ménages a reculé de 0,6% en juillet par rapport au mois précédent, alors que les analystes anticipaient une légère progression.

Il "aurait dû susciter une certaine réaction (sur les marchés, ndlr) mais cela n'a pas vraiment été le cas, ce qui montre bien que beaucoup d'investisseurs ne sont pas d'humeur à prendre des positions importantes", commente Steve Sosnick, de la plateforme Interactive Brokers.

L'analyste relève que les résultats des grands distributeurs américains - comme les magasins de bricolage Home Depot et Lowe's ainsi que la chaîne d'hypermarchés Walmart -, prévus la semaine prochaine, donneront de nouvelles indications sur l'état de santé du consommateur américain.

Pour Bill Adams, de Fifth Third Commercial, "la faiblesse des ventes au détail enregistrée en juillet réduit encore davantage les chances d'une hausse des taux de la Fed (la Réserve fédérale, ndlr) lors de sa prochaine réunion en septembre".

Cela conforte l'hypothèse des marchés selon laquelle l'inflation aux États-Unis reste suffisamment maîtrisée - après les indicateurs publiés cette semaine - et l'économie américaine sans surchauffe. De quoi inciter la Fed à opter pour un statu quo.

À l'agenda également, la première estimation de l'indice de confiance des consommateurs pour le mois d'août, publiée par l'université du Michigan, est ressortie nettement sous les attentes. La reprise du conflit au Moyen-Orient a pesé sur les dépenses des sondés.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'État américain à échéance dix ans se tendait un peu, à 4,66% vers 14h00 GMT contre 4,64% à la clôture la veille.

Côté entreprises, le réseau social Reddit bondissait de 15,69% à 182,82 dollars avec la perspective de son arrivée au sein du S&P 500. L'entreprise S&P Dow Jones, qui gère l'indice, a indiqué que cette entrée sera effective le 18 août, en remplacement du promoteur immobilier AvalonBay.

Le spécialiste des puces mémoire SanDisk (+6,12% à 1621,47 dollars) progressait après qu'un analyste de JPMorgan a relevé sa recommandation d'achat. Les produits de l'entreprise sont devenus très recherchés avec la course à l'intelligence artificielle (IA) et le prix de l'action a été multiplié par plus de 5 depuis le début de l'année.

Le groupe américain de semi-conducteurs Applied Materials était boudé, après des résultats trimestriels juste au-dessus des attentes et des prévisions pour la période allant de juillet à septembre qui n'ont pas convaincu les investisseurs.

AFP/VNA/CVN