Wall Street termine en hausse, à nouveau portée par l'inflation américaine

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi 13 août, les chiffres récents de l'inflation aux États-Unis éloignant les perspectives d'un rapide tour de vis par la banque centrale américaine, la Fed, dans un marché estival déserté.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a pris 0,13% et le Nasdaq 0,81%. L'indice élargi S&P 500 a parallèlement progressé de 0,65%, s'offrant un nouveau record à 7.798,99 points.

"Cette semaine est la plus calme de l'été en termes de volumes; il est donc difficile d'accorder beaucoup de crédibilité aux fluctuations observées", prévient Art Hogan, du gestionnaire de fortune B. Riley Wealth Management.

"Deux rapports consécutifs donnent l'impression que, pour l'instant, tout va bien en matière d'inflation", note toutefois l'analyste.

L'indice des prix à la production (PPI) est resté stable au mois de juillet aux États-Unis, selon des données publiées jeudi 13 août.

Il est venu confirmer une tendance déjà aperçue la veille, lorsque l'indice des prix à la consommation (CPI) a montré un ralentissement de l'inflation le mois dernier.

Ces deux indicateurs "laissent globalement une marge de manoeuvre étroite à la Fed pour maintenir ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion de septembre", estime Bill Adams, de Fifth Third Commercial Bank.

Selon les analystes, la banque centrale américaine devrait décider de ne pas lutter plus activement à court terme contre l'inflation pour éviter de pénaliser davantage le marché du travail, son autre mandat, qui a montré des signes de faiblesses ces derniers mois.

Alors que le nouveau président de l'institution, Kevin Warsh, a posé comme principe de ne pas donner d'indication au marché sur le futur de la politique monétaire américaine, les attentes des investisseurs pourraient encore être chamboulées dans les prochaines semaines.

"Nous avons deux rapports sur l'inflation, mais il y en aura trois autres avant la (prochaine) réunion de la Fed", relève Art Hogan. Ainsi qu'un rapport sur l'emploi.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts de l'État américain à échéance dix ans diminuait, à 4,65% vers 20h20 GMT contre 4,69% la veille.

En milieu de séance, une émission de bons du Trésor à long terme (30 ans) pour un montant de 25 milliards de dollars a été finalisée avec un taux de 5,22%, au plus haut depuis 2001.

Côté entreprises, la start-up américaine de puces Cerebras a chuté de 11,85% à 231,01 dollars après avoir fait état d'un deuxième trimestre en demi-teinte.

Le chiffre d'affaires est ressorti en dessous des attentes mais la perte nette par action était bien moins marquée qu'anticipé. La concurrente du géant Nvidia a relevé ses prévisions pour l'année complète.

L'équipementier informatique Cisco Systems a reculé de 8,40% à 113,47 dollars. Alors que le cours de l'action avait bondi de près de 50% depuis le début de l'année, les investisseurs ne se sont pas montrés satisfaits des performances trimestrielles de l'entreprise, pourtant meilleures qu'escompté.

Le géant chinois du commerce en ligne JD.com a cédé 7,31% à 29,30 dollars malgré un trimestre supérieur aux attentes, aussi bien du côté du chiffre d'affaires que du bénéfice net par action.

En revanche, les célèbres sandales de la marque allemande Birkenstock (+11,60% à 41,00 dollars) ont été recherchées après de solides résultats sur la période allant d'avril à juin.

AFP/VNA/CVN