"Elles changent ma vie" : les lunettes "intelligentes" gagnent du terrain

Aide précieuse pour les malvoyants, accessoire high tech pour immortaliser ses voyages... Les lunettes connectées se démocratisent à mesure que la concurrence s'intensifie et que se multiplient les fonctionnalités dopées à l'intelligence artificielle.

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Elles sont capables de répondre instantanément à des demandes vocales, reconnaître ce que l'utilisateur regarde, photographier, filmer, recevoir des appels, traduire, écouter de la musique grâce à des écouteurs intégrés dans les branches etc...

Photo : AFP/VNA/CVN

"Elles changent ma vie en permanence !", témoigne Colette Dentelle, 83 ans, malvoyante qui se déplace avec une canne blanche, demandant à ses lunettes Ray-Ban Meta de la guider vers l'arrêt de bus.

"Elles me permettent de me déplacer, de faire mes commissions, en m'indiquant ce qui est marqué sur les boîtes de conserve et le prix" sur les étiquettes, ajoute-t-elle.

Et, quand Mme Dentelle perd ses clés, son appareil connecté les lui retrouve grâce à une simple question. "Cela me permet de rester autonome", conclut-elle.

Des ventes dynamiques

Selon le cabinet Omdia, 8,7 millions de lunettes à intelligence artificielle ont été vendues dans le monde en 2025.

Et les livraisons mondiales de lunettes connectées (sans affichage visuel) ont triplé (+210%) au premier trimestre 2026, chiffre le cabinet d'études de marché Counterpoint.

L'américain "Meta a conservé sa position dominante", avec ses modèles Ray-Ban Meta et Oakley Meta, développés avec le numéro un de l'optique Essilorluxottica : sa part de marché atteint près de 84% sur le trimestre, détaille cette analyse publiée en juin.

Si les États-Unis restent le premier marché mondial des lunettes intelligentes, la concurrence accélère en Chine (avec ses fabricants Xiaomi, Huawei, Rokid) ou encore en Inde, deux marchés en pleine expansion avec des prix en chute libre.

"La technologie évolue très vite", à l'image du marché des téléphones portables où les nouvelles générations se succèdent, "donc on y va mollo sur les commandes", rapporte un opticien parisien, qui préfère se fournir en lunettes Meta "à la demande" des clients plutôt que reconstituer son stock.

Rodéo, jetski et confidentialité

Ses dernières ventes : "une Américaine installée à Paris qui pratique le rodéo et compte se filmer à cheval". Avant elle, il y a eu "un producteur de cinéma et pas mal de touristes".

"J'ai vendu la moitié de mon stock de 10 paires en un mois et demi" cet été et "si on ne vend pas de verres optiques avec, cela revient à une opération blanche pour nous", dans la mesure où "on doit s'aligner sur les prix affichés sur le site" du fabricant, souligne-t-il.

"Je n'aurais pas payé de ma poche mais ma mutuelle a couvert la totalité du montant", soit 500 euros avec les verres correcteurs solaires, reconnaît Ayoub Benheddi, ingénieur de 24 ans.

Il a utilisé la première génération de Ray-Ban Meta pour "pouvoir filmer les mains libres" et "poster sur les réseaux sociaux" ses voyages, ses virées "en jet-ski ou en scooter" et ses "parties de foot entre amis"... avant qu'une branche ne se casse lors d'un match. C'était avant l'arrivée l'été dernier du modèle Oakley Meta, plus adapté au sport.

Autres regrets : une "autonomie pas exceptionnelle", selon lui, et "l'enregistrement s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes. Peut-être pour des soucis de confidentialité. Mais c'est un peu contraignant".

Par ailleurs, "quand on active la caméra, un indicateur lumineux est censé s'allumer pour prévenir que c'est filmé. Mais je connais des personnes qui désactivent cette lumière. Et donc, certaines personnes se permettent d'enregistrer, de créer du contenu, filmer des gens sans même leur accord", explique-t-il.

Sur le forum Reddit, la question de la confidentialité est largement débattue.

Un internaute confie "chercher à enregistrer discrètement" des situations "pour sa propre sécurité", "afin d’avoir des preuves au cas où j’aurais besoin de faire appel à un avocat".

Un autre s'affole au cas où ces lunettes seraient portées "en consultations gynécologiques". Attention à "la paranoïa", rétorquent les plus convaincus.

Face à cette problématique, une application Nearby Glasses a été récemment mise au point pour alerter les utilisateurs lorsque des lunettes intelligentes sont à proximité.

AFP/VNA/CVN