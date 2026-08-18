Les Bourses européennes terminent en baisse

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|La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Paris a reculé (-0,66%) malgré la bonne journée de STMicroelectronics (semi-conducteurs, +5,15%) grâce à la reprise de confiance dans les valeurs de la technologie. Francfort s'est aussi replié avec le repli de Zalando (ventes en ligne -3,94%).
Londres a également reculé (-0,28%) et Milan a maintenu l'équilibre entre les prises de bénéfices et les prises de risques (+0,01%).
AFP/VNA/CVN