icon search
mask
International / Économie
Les Bourses européennes terminent en baisse

Les Bourses européennes ont terminé en repli lundi 17 août, au terme d'une séance avec de faibles volumes d'échanges, et sur fond de remontée des taux d'intérêt sur le marché obligataire.

>> Les Bourses européennes ouvrent prudemment après une série de résultats d'entreprises

>> Bourses : l'Europe sans direction claire, New York attendue à la hausse

>> Les Bourses européennes ouvrent prudemment

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris.
Photo : AFP/VNA/CVN

Paris a reculé (-0,66%) malgré la bonne journée de STMicroelectronics (semi-conducteurs, +5,15%) grâce à la reprise de confiance dans les valeurs de la technologie. Francfort s'est aussi replié avec le repli de Zalando (ventes en ligne -3,94%).

Londres a également reculé (-0,28%) et Milan a maintenu l'équilibre entre les prises de bénéfices et les prises de risques (+0,01%).

AFP/VNA/CVN

#Bourses européennes #baisse #STMicroelectronics

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top