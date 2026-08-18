Les Bourses européennes terminent en baisse

Les Bourses européennes ont terminé en repli lundi 17 août, au terme d'une séance avec de faibles volumes d'échanges, et sur fond de remontée des taux d'intérêt sur le marché obligataire.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Paris a reculé (-0,66%) malgré la bonne journée de STMicroelectronics (semi-conducteurs, +5,15%) grâce à la reprise de confiance dans les valeurs de la technologie. Francfort s'est aussi replié avec le repli de Zalando (ventes en ligne -3,94%).

Londres a également reculé (-0,28%) et Milan a maintenu l'équilibre entre les prises de bénéfices et les prises de risques (+0,01%).

AFP/VNA/CVN