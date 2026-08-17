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International / Économie
Les Bourses européennes ouvrent prudemment

Les marchés boursiers européens avancent prudemment lundi 17 août, l'œil sur la santé de l'économie américaine et l'évolution des taux d'intérêt de la dette des États, après une nouvelle poussée la semaine dernière.

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Les Bourses européennes avancent prudemment lundi 17 août. 
Photo : AFP/VNA/CVN

Dans les premiers échanges, vers 07h05 GMT, Paris était stable (+0,02%), Francfort grappillait 0,09%, et Londres prenait 0,31%. Milan avançait de 0,45%.

AFP/VNA/CVN

#Europe #Bourses #marché

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