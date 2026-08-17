Les Bourses européennes ouvrent prudemment

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|Les Bourses européennes avancent prudemment lundi 17 août.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Dans les premiers échanges, vers 07h05 GMT, Paris était stable (+0,02%), Francfort grappillait 0,09%, et Londres prenait 0,31%. Milan avançait de 0,45%.
AFP/VNA/CVN