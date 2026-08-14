La Bourse de Paris sur la voie du repli après les records

>> La Bourse de Paris mise sur la prudence et termine en légère baisse
>> Wall Street termine sur une note positive, soulagée par l'inflation américaine
>> La Bourse de Paris termine en baisse, le luxe sous pression
|La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris.
|Photo : AFP/VNA/CVN
L'indice du CAC 40 a perdu 24,38 points (-0,28%) à 8.650,56 points.
La veille, le panier des 40 principales entreprises françaises avait déjà terminé en baisse de 0,46% à 8.674,94 points.
La Bourse de Paris enchaîne une troisième séance en repli après avoir battu jusqu'à lundi 10 août des records en séance (8.755,03 points le 7 août) et en fermeture (8.726,03 points le 10 août).
Les algorithmes des salles de marché ont pourtant brassé toute la journée des informations normalement positives.
L'indice américain des prix à la production est resté stable en juillet, deuxième indicateur d'inflation rassurant après l'indice des prix à la consommation aux États-Unis en juillet publié la veille.
Le pétrole a reculé tout au long de la séance, même si cette tendance ralentissait avant la clôture en raison des tensions persistantes au Moyen-Orient.
Vers 18h45 à Paris (16h45 GMT), le Brent de la mer du Nord, référence du brut dans le monde, s'échangeait à 88,03 dollars (-1,07%) et le WTI américain à 82,28 dollars (-1,19%).
L'inflation contenue aux Etats-Unis -même si elle reste au-dessus de l'objectif des 2%- et la baisse du pétrole diminue a priori l'hypothèse redoutée d'un relèvement des taux par les banques centrales en septembre.
Le rendement des taux d'emprunt français à dix ans a déjà baissé ce jeudi 13 août revenant à 3,94% contre 3,98% la veille.
Et pourtant, 27 des 40 valeurs du CAC ont reculé jeudi 13 août à commencer par Dassault Systèmes (-2,24% à 20,92 euros), Safran (-1,54% à 358 euros) et Hermès (-1,47% à 1.579,50 euros).
Danone (+1,43% à 67,98 euros) a enregistré la meilleure progression de la journée.
AFP/VNA/CVN