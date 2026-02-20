Wall Street termine en baisse, entre tensions géopolitiques et résultats d'entreprises

La Bourse de New York a terminé dans le rouge le 19 février, quelque peu déçue des prévisions financières du géant des hypermarchés Walmart et crispée par les tensions persistantes entre les États-Unis et l'Iran.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a perdu 0,54%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,31% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,28%.

"Les actions ont cédé une partie de leurs gains enregistrés la veille", remarque Jose Torres, d'Interactive Brokers.

L'analyste pointe notamment du doigt "les prévisions moins optimistes que prévu du géant de la grande distribution Walmart".

Le groupe a annoncé le 19 février des résultats conformes aux attentes au quatrième trimestre, mais a indiqué s'attendre à un ralentissement de son rythme de croissance.

Walmart a aussi "exprimé ses inquiétudes concernant la disponibilité de la main-d'œuvre, les coûts des intrants et les droits de douane", note M. Torres.

L'action du groupe a reculé de 1,98% à 124,87 dollars.

En parallèle, "les marchés sont de plus en plus inquiets quant à une éventuelle attaque contre l'Iran", remarque Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Le président américain Donald Trump a dit le 19 février se donner "dix jours" pour décider si un accord avec Téhéran était possible, avertissant que dans le cas contraire, "de mauvaises choses" se produiraient.

La veille, les États-Unis avaient déjà averti l'Iran qu'il serait "bien avisé" de conclure un accord. "Il existe de nombreuses raisons et arguments en faveur d'une frappe contre l'Iran", avait estimé la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

"L'incertitude géopolitique croissante (...) nuit au marché", résume Jose Torres.

Côté indicateurs, la place américaine attend la publication le 20 février de l'indice d'inflation PCE pour le mois de décembre, ainsi que des nouvelles de la croissance au quatrième trimestre.

Le PCE, "indicateur d'inflation privilégié" par la banque centrale américaine (Fed), pourra permettre aux investisseurs d'affiner leurs attentes sur le rythme de baisses de taux de l'institution.

Pour le moment, les acteurs du marché n'attendent pas de nouvelle réduction avant la réunion de juin, au plus tôt, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se détendait finalement légèrement, à 4,07% vers 21h15 GMT contre 4,08% à la fermeture le 18 février.

Au tableau des valeurs, le site de ventes en ligne eBay (3,13% à 84,75 dollars) a profité de performances financières meilleures qu'attendu pour le quatrième trimestre, avec des prévisions appréciées par le marché.

Le groupe a également annoncé son intention d'acquérir la plateforme de vente de vêtements Depop auprès de son concurrent Etsy, qui s'est lui-même envolé de 9,47% à 48,22 dollars.

La plateforme de livraison de repas DoorDash s'est octroyée 1,62% à 176,19 dollars malgré des résultats trimestriels moins bons qu'escompté au quatrième trimestre.

Les investisseurs ont désormais en ligne de mire les résultats de Nvidia (-0,04% à 187,90 dollars) - première capitalisation mondiale et figure de proue du secteur des semi-conducteurs - qui doivent être publiés la semaine prochaine.

AFP/VNA/CVN