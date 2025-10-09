Wall Street poursuit son ascension sans crainte

La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi 8 octobre, continuant d'évoluer à des sommets malgré la paralysie budgétaire aux États-Unis et l'absence de nouvelles économiques, les investisseurs attendant avec impatience la publication des résultats d'entreprises.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les indices Nasdaq (+1,12% à 23.043,38 points) et S&P 500 (+0,58% à 6.753,72 dollars) ont tous deux atteint un nouveau record. Le Dow Jones est lui resté à l'équilibre (0,00%).

"Nous sommes dans un marché haussier" et dans ce contexte, "les surprises aboutissent à des progressions, pas à des baisses", a commenté auprès de l'AFP Adam Sarhan, analyste de 50 Park Investments.

En raison de l'arrêt d'une partie des activités de l'État fédéral américain ("shutdown") depuis une semaine, "nous n'avons déjà pas reçu le rapport sur l'emploi de septembre, et il est possible que nous ne recevions pas les rapports sur l'inflation" prévus la semaine prochaine, a relevé M. Sarhan.

De quoi "plonger la Réserve fédérale (Fed) dans le noir avant sa prochaine réunion", selon l'analyste. Mais "pour l'instant le marché s'en moque", a-t-il assuré.

La très vaste majorité des acteurs de marché s'attendent à ce que la banque centrale américaine (Fed) procède à deux nouvelles baisses de taux dans l'année d'un quart de point de pourcentage, une en octobre et une en décembre, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Et, d'après le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, "la plupart des participants" à cette réunion "ont estimé qu'il serait probablement opportun" de baisser davantage les taux d'ici la fin de l'année.

Les politiques de détente monétaire sont généralement accueillies positivement par Wall Street car elles redonnent un coup de fouet à l'économie et peuvent contribuer à plus de bénéfices pour les entreprises.

En attendant la décision de la Fed, les acteurs de marchés ont le regard tourné vers "les résultats d'entreprises, qui, heureusement, ne sont pas affectés par le +shutdown+", a souligné M. Sarhan.

"Avec moins d'incertitudes autour des droits de douane", une croissance économique toujours importante et "la poursuite des investissements dans l'intelligence artificielle (IA)", Jeff Buchbinder, analyste de LPL Financial, s'attend à un "taux de croissance (moyen) des bénéfices à deux chiffres" pour les entreprises du S&P 500.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à échéance dix ans se tendait légèrement à 4,13%, contre 4,12% à la clôture mardi 7 octobre.

Côté entreprises, la majorité des "Sept Magnifiques" - surnom donné aux grandes valeurs américaines du secteur technologique -, a terminé en hausse à l'instar de Nvidia (+2,20%), Amazon (+1,55%) ou Tesla (+1,29%).

L'entreprise de satellites AST Space Mobile (+8,63% à 81,20 dollars), concurrente de Starlink, a bondi à l'annonce d'un partenariat avec l'opérateur américain Verizon afin de fournir une connexion mobile aux utilisateurs dans des zones mal couvertes.

La plateforme américaine de design collaboratif Figma (+16,83% à 71,08 dollars) a poursuivi son envolée, portée par la nouvelle fonctionnalité du modèle de langage ChatGPT (OpenAI) qui pourra désormais interagir avec certains applications.

Depuis le début de la semaine, l'action de Figma a pris 34%.

AFP/VNA/CVN