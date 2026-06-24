Pour mobiliser des ressources pour la science et la technologie

Dans un contexte où la science, la technologie et l’innovation jouent un rôle de plus en plus déterminant dans la compétitivité et le développement des nations, la coopération internationale devient l’un des principaux canaux permettant au Vietnam d’accéder à de nouvelles connaissances, de mobiliser des ressources pour la recherche et de renforcer ses capacités scientifiques et technologiques.

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Photo : CTV/CVN

Parmi les initiatives récentes les plus marquantes figure l’annonce par le Vietnam et l’Australie du Programme conjoint de financement de la recherche 2026 dans le cadre de l’Initiative de coopération Vietnam - Australie en matière de science, de technologie et d’innovation (AVSTICI).

Le programme se concentre sur trois domaines prioritaires : les nouvelles technologies énergétiques et les énergies renouvelables, l’économie maritime durable ainsi que le recyclage et la gestion des déchets.

Du côté vietnamien, le Fonds national pour le développement de la science et de la technologie (NAFOSTED) sera chargé de la mise en œuvre, de la coordination et de la gestion du programme. Selon son directeur, Dào Ngoc Chiên, il s’agit d’une concrétisation des engagements de coopération scientifique et technologique entre le Vietnam et l’Australie, ouvrant également la voie à une extension de la coopération dans de nouveaux domaines technologiques.

Le scientifique en chef de l’Australie, Tony Haymet, a indiqué que son pays s’intéressait particulièrement à la manière dont le Vietnam définit ses priorités nationales en matière de science, de technologie et d’innovation, ainsi qu’à ses orientations concernant les infrastructures de calcul haute performance, les supercalculateurs et l’intelligence artificielle. L’intérêt manifesté par l’Australie pour ces domaines montre que la coopération scientifique et technologique entre les deux pays s’étend désormais à de nouvelles technologies et répond à un besoin croissant de renforcer les liens de recherche dans des secteurs stratégiques pour l’avenir des deux nations.

Une tendance notable de la coopération internationale dans le domaine scientifique et technologique est son orientation croissante vers les technologies stratégiques. Lors du Forum commémorant le 35e anniversaire des relations de dialogue ASEAN-Russie, organisé à Kazan (Fédération de Russie), le ministre vietnamien des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quân, a proposé d’élargir la coopération avec la Russie dans les domaines de l’intelligence artificielle, des technologies quantiques, des technologies spatiales et des satellites en orbite basse.

Selon le calendrier prévu, la 7e session du Comité de coopération Vietnam - Russie sur l’éducation, la science et la technologie se tiendra en Russie à la fin de l’année 2026. Une délégation vietnamienne participera également à la Conférence des jeunes scientifiques Vietnam-Russie, organisée conjointement avec la réunion de la sous-commission sur l’éducation, la science et la technologie.

Au-delà des technologies stratégiques, le besoin de coopération internationale se manifeste également dans les nouveaux secteurs technologiques émergents.

Selon le professeur et docteur Trân Hông Thai, président de l’Académie vietnamienne des sciences et des technologies, les chercheurs vietnamiens maîtrisent déjà de nombreuses étapes dans le domaine des biopharmaceutiques et des cosmétiques, notamment l’extraction, l’isolement, l’identification des structures moléculaires et l’évaluation de l’activité biologique au niveau cellulaire et sur certaines cibles moléculaires, en particulier à partir des riches ressources médicinales endémiques du pays.

Photo : CTV/CVN

De son côté, la République de Corée dispose d’atouts majeurs dans la transformation des résultats de la recherche en produits commercialisables. De même, dans le domaine des technologies de l’hydrogène, les chercheurs vietnamiens ont déjà entamé des travaux sur les matériaux de stockage et les vecteurs d’hydrogène destinés au transport dans la chaîne de valeur énergétique. Toutefois, la plupart de ces recherches demeurent au stade du laboratoire. À l’inverse, des partenaires comme la République de Corée disposent d’une solide expérience dans la transformation des innovations scientifiques en applications commerciales. Grâce à des modèles intégrés tels que les laboratoires communs ou les programmes de co-développement, cette coopération pourrait favoriser l’émergence de produits à forte valeur ajoutée capables de concurrencer ceux des marchés régionaux.

Le renforcement de la coopération internationale permet non seulement de mobiliser davantage de ressources pour la recherche, mais aussi d’intégrer plus étroitement les scientifiques vietnamiens aux réseaux de recherche mondiaux, de faciliter l’accès aux technologies de pointe et de renforcer progressivement les capacités nationales d’innovation.

VNA/CVN