Programme national de communication sur les menaces sécuritaires non traditionnelles

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a signé, le 23 juin, la Décision N o 1125/QĐ-TTg approuvant le projet intitulé "Communication sur la prévention et la réponse aux menaces sécuritaires non traditionnelles à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045".

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Photo : Internet/CVN

Ce programme vise à renforcer significativement la prise de conscience, le sens des responsabilités et les capacités d’action des autorités à tous les niveaux, des administrations publiques, des forces armées, des entreprises et de l’ensemble de la population face aux menaces sécuritaires non traditionnelles. Il ambitionne également d’améliorer les capacités nationales en matière de communication, de prévision, d’alerte précoce et de réponse aux risques, contribuant ainsi à la préservation de la sécurité nationale, de l’ordre public ainsi qu’au développement rapide et durable du pays.

Dans le domaine de la sensibilisation des responsables politiques et administratifs, le gouvernement fixe pour objectif qu’à l’horizon 2030, l’ensemble des cadres dirigeants et gestionnaires à tous les échelons soient formés aux orientations du Parti, aux politiques et à la législation de l’État ainsi qu’à la stratégie nationale de prévention et de réponse aux menaces sécuritaires non traditionnelles. Tous les ministères, secteurs, collectivités locales et unités des forces armées devront intégrer ces contenus dans leurs programmes de travail annuels.

Le projet accorde également une place importante à l’éducation du public. D’ici 2030, toutes les institutions éducatives devront mettre en œuvre des activités adaptées de sensibilisation et de formation relatives à la prévention et à la gestion de ces risques. Les ministères, organismes et autorités locales seront chargés d’organiser annuellement des campagnes d’information régulières et thématiques adaptées aux différents publics, territoires et domaines de compétence.

Afin de renforcer les capacités de communication et de gestion des crises médiatiques, le gouvernement prévoit que tous les ministères, organismes et collectivités mettent en place des structures de coordination dédiées aux questions liées aux menaces sécuritaires non traditionnelles.

Le projet encourage également la participation active de l’ensemble de la population. Chaque villes et province devra créer et maintenir au moins un modèle pilote de sensibilisation et de renforcement des capacités de prévention et de réaction face aux menaces sécuritaires non traditionnelles.

À plus long terme, la vision fixée pour 2045 est celle d’une société sûre, résiliente et hautement adaptable. La communication sur les risques sécuritaires devra devenir une activité permanente, soutenue par un écosystème médiatique moderne. Les citoyens disposeront des compétences nécessaires pour assurer leur propre protection, tandis que les institutions et les forces spécialisées seront capables d’anticiper les risques, de diffuser des alertes précoces et de gérer efficacement les crises de communication liées aux menaces sécuritaires non traditionnelles.

Pour atteindre ces objectifs, le projet prévoit huit groupes de missions et de solutions prioritaires : renforcer le rôle dirigeant du Parti et l’efficacité de la gestion publique ; normaliser les contenus de communication et élaborer un système national de messages ; promouvoir la transformation numérique comme moteur de modernisation de la communication ; développer les capacités de communication stratégique et de gestion des risques ; associer les actions de sensibilisation à la protection des fondements idéologiques du Parti et à la sécurité de l’information dans le cyberespace ; bâtir une société plus résiliente face aux menaces émergentes ; renforcer la formation des ressources humaines ainsi que la coopération intersectorielle, interrégionale et internationale ; enfin, garantir les ressources nécessaires à la mise en œuvre efficace du projet.

Le programme sera déployé sur l’ensemble du pays et concernera les administrations publiques, les forces armées, les établissements d’enseignement, les entreprises, la presse et les organes de communication ainsi que les organisations et citoyens concernés. Une attention particulière sera accordée aux zones stratégiques, aux régions reculées, frontalières et insulaires, aux territoires habités par les minorités ethniques ainsi qu’aux groupes les plus vulnérables aux menaces sécuritaires non traditionnelles.

La première phase de mise en œuvre, prévue entre 2026 et 2028, sera consacrée à l’élaboration des plans d’action, à la création d’outils de communication, au renforcement des mécanismes de coordination, à la formation des ressouces humaines et à la réalisation de projets pilotes. La période 2029-2030 portera sur la généralisation des modèles efficaces, le perfectionnement des mécanismes de réaction rapide et l’évaluation globale des résultats obtenus.

Au-delà de 2030 et à l'horizon 2045, le Vietnam poursuivra le développement d’un système national moderne, intégré et multicanal de communication consacré à la prévention et à la gestion des menaces sécuritaires non traditionnelles. L’objectif est de renforcer durablement la résilience de la société et de consolider une sécurité nationale proactive, solide et capable de faire face à toutes les circonstances.

VNA/CVN