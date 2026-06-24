Promotion de l'application de l'IA dans le travail administratif et de conseil

Le Bureau du gouvernement a récemment organisé une formation sur "L'application de l'intelligence artificielle (IA) dans le travail administratif et de conseil" à destination des fonctionnaires et agents des ministères, départements et organismes affiliés.

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Photo : CTV/CVN

Ce programme a été mis en œuvre en collaboration avec des experts du groupe CMC Technology, de l'université CMC, de l'Université des sciences et technologies de Hanoï, de l'Université nationale de Hanoï et de l'Institut national des technologies numériques et de la transformation numérique (ministère des Sciences et des Technologies).

Cette initiative du Bureau du gouvernement vise concrètement à maîtriser les nouveaux outils technologiques et à améliorer l'efficacité et la qualité du travail de conseil dans un environnement administratif moderne.

Il s'agit d'un approfondissement du programme de formation à la transformation numérique par l'IA destiné aux cadres et agents du Bureau du gouvernement, lancé début 2026.

Le programme repose sur le principe de "l'apprentissage pour une application immédiate", privilégiant la pratique : 70% du temps est consacré à des études de cas concrets et 30% à la théorie. Le contenu de la formation est axé sur des sujets pratiques tels que : les techniques de création de commandes (prompt), l'application de l'IA à la recherche de documents juridiques, l'exploration de données, la rédaction de rapports, ainsi que les questions d'éthique et de sécurité de l'information.

Évaluant l'importance de cette formation, Mai Thị Thu Vân, cheffe adjointe du Bureau gouvernemental, a souligné : "L'IA est un outil efficace pour soutenir les processus de travail, contribuant à améliorer la productivité et la qualité des services de conseil. Cependant, la technologie ne saurait remplacer les compétences professionnelles, la réflexion, l'expérience et le sens des responsabilités du personnel et des fonctionnaires".

Au nom du partenaire de formation, Nguyên Hai Son, vice-président du Bureau du groupe CMC Technology et directeur général de CMC TS, a indiqué que la transformation par l'IA (IA-X) engendre des changements profonds dans tous les domaines. Il a affirmé que son unité est toujours prête à accompagner les ministères et les agences dans leur transformation numérique et leur transformation par l'IA.

Dans le cadre de ce programme, des fonctionnaires du Bureau gouvernemental ont pu s'exercer directement à l'utilisation de solutions d'IA spécialisées telles que C-AI Legal (pour la recherche de documents juridiques) et C-BizAgent (pour l'exploration de données et l'agrégation d'informations).

Photo : CTV/CVN

L'utilisation de ces outils a permis aux participants d'adopter une nouvelle approche du travail, fondée sur les données et les connaissances numériques. Ils ont également visité le centre de R&D de Samsung Vietnam afin de découvrir un modèle d'application de l'IA en entreprise.

Dô Ngoc Huynh, chef adjoint du Bureau gouvernemental, a affirmé : "La recherche et l'application systématiques de la transformation par l'IA, avec une feuille de route claire, sont essentielles pour améliorer l'efficacité du travail, réduire le temps consacré aux tâches manuelles et renforcer la qualité des services de conseil et d'assistance offerts au gouvernement et au Premier ministre".

Il a également salué la proposition de rechercher et de développer un système d'assistance par IA spécialisé, répondant aux exigences spécifiques de sécurité des données du Bureau gouvernemental.

Partageant son point de vue sur la collaboration entre l'humain et la technologie, le Professeur agrégé Nguyên Thanh Tùng, recteur de l'Université CMC (établissement directement impliqué dans la formation), a déclaré : "Le plus grand défi aujourd'hui n'est pas l'accès à la technologie de l'IA, mais le développement des compétences nécessaires pour l'utiliser de manière efficace, sûre et responsable. La formation à la transformation par l'IA ne se limite pas à l'utilisation d'outils ; elle vise à former à une nouvelle méthode de travail afin d'améliorer la qualité de la gouvernance et de la planification des politiques publiques".

Ce programme de formation témoigne de l'efficacité du modèle de coopération entre les agences gouvernementales, les établissements d'enseignement et les entreprises technologiques, contribuant ainsi à faire de l'IA un outil essentiel pour renforcer les capacités opérationnelles de l'administration publique à l'ère du numérique.

Tâm An/CVN