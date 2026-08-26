Volkswagen : la moitié des 50.000 suppressions de postes supplémentaires toucheront l'Allemagne

Environ la moitié des 50.000 suppressions de postes supplémentaires prévues chez Volkswagen toucheront l'Allemagne, a indiqué mardi 25 août le patron du groupe, tentant de rallier des salariés remontés contre le vaste plan social du constructeur en crise.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Lors d'une assemblée du personnel au siège à Wolfsbourg (nord), le président du directoire du groupe aux dix marques, Oliver Blume, a prononcé un discours très attendu sur les modalités du deuxième plan social, après celui de 2024, prévu face à la crise qui frappe le premier constructeur automobile européen.

"À ce jour, environ la moitié du besoin d’adaptation concerne l’Allemagne, l’autre partie l’international - au total dans quelque 170 sociétés", a-t-il déclaré, selon des citations transmises à l'AFP.

Autre annonce, le directoire continuera "à miser autant que possible" sur des départs volontaires - notamment à la retraite, des accords à l'amiable, ainsi qu'une "politique d’embauche restrictive".

"Nous définirons les mesures concrètes en concertation avec les représentants des salariés", a-t-il conclu.

Alors que plane le spectre de fermetures de sites en Allemagne, l'objectif est de "dégager dans les six à douze prochains mois des perspectives solides", a expliqué M.Blume.

Il a aussi reconnu que les sites d'Emden, Hanovre, Zwickau et Neckarsulm ne disposaient pas encore de perspectives de production viables pour les années 2030, tout en assurant que leur fermeture serait "toujours la solution de dernier recours et la plus coûteuse".

Le discours de M. Blume, prononcé devant quelque 10.000 salariés dans une grande halle, a été interrompu à plusieurs reprises par des sifflets et d'autres manifestations de mécontentement, selon des participants.

Des salariés brandissaient des pancartes proclamant notamment "nos emplois ne sont pas votre variable d'ajustement comptable" ou "les loups vivent en meute", une allusion à Wolfsburg, la ville de Volkswagen, dont le nom signifie littéralement "le château du loup".

"On ne peut pas travailler avec un patron qui ne dit pas à ses salariés ce qu'il en est réellement !", a lancé Daniela Cavallo, présidente du comité d'entreprise, lors d'une prise de parole régulièrement applaudie.

Elle a estimé que la confiance dans la direction, et en particulier dans M. Blume, était désormais "abîmée".

"Réduire les coûts ne constitue pas, à lui seul, une stratégie d'avenir", a affirmé le responsable régional d'IG Metall, Thorsten Gröger. Il a rappelé que les salariés avaient déjà consenti d'importants sacrifices et qu'ils contribuaient à hauteur de 1,5 milliard d'euros aux efforts de redressement.

"Volkswagen ne peut pas continuer à se rétrécir jusqu'au jour où les chaînes de montage finiront par s'arrêter", a-t-il martelé.

Les syndicats exigent désormais des garanties sur les investissements promis, les futurs modèles et la charge de travail des usines allemandes, accusant la direction de remettre en cause certains engagements pris lors des accords conclus en 2024.

"Si le directoire persiste à ne miser que sur les suppressions d'emplois et les coupes budgétaires, nous nous y opposerons de toutes nos forces", a averti M. Gröger, alors que la perspective de mouvements sociaux, y compris de grèves, n'est plus exclue.

AFP/VNA/CVN