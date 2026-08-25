Wall Street clôture sans direction claire avant d'importants rendez-vous

La Bourse de New York a clôturé sur une note partagée lundi 24 août, les investisseurs rechignant à s'engager franchement face aux incertitudes géopolitiques et commerciales alors qu'approchent les résultats très attendus de Nvidia et la réunion annuelle des banquiers centraux.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a pris 0,26%, l'indice Nasdaq a reculé de 0,76% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,28%.

"Dans l'ensemble, les mouvements sont assez modérés à l'entame d'une semaine qui s'annonce mouvementée", commente Angelo Kourkafas, du cabinet Edward Jones.

Il note toutefois "un certain apaisement" du côté du marché obligataire.

Selon le média américain CNBC, le Trésor pourrait piocher dans son compte courant - fort de près de 1.000 milliards de dollars - pour réaliser son objectif d'accélérer les rachats d'obligations à long terme.

"Les observateurs du marché obligataire avaient jugé l'annonce de la semaine dernière, prévoyant au moins un doublement des achats de 2 milliards à 4 milliards de dollars, trop modeste et peu susceptible d'avoir un impact significatif", relève Jose Torres, analyste de la plateforme Interactive Brokers.

L'article de CNBC, associé à une baisse des cours du pétrole, a permis au rendement des emprunts de l'État américain à dix ans d'évoluer autour de 4,70% vers 20h25 GMT contre 4,73% à la clôture vendredi.

La conférence de presse en milieu de journée du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, sur "l'asphyxie économique" de l'Iran que visent les États-Unis n'a pas provoqué de mouvement.

Un nouveau train de sanctions a été annoncé contre les partenaires commerciaux de Téhéran et Washington a prévenu que les pays qui ne suivraient pas son tour de vis "partageront l'isolement de l'Iran".

Mais "on ne dispose pas encore de beaucoup de détails sur le calendrier" ou les pays ciblés, souligne Angelo Kourkafas.

"Nous restons toutefois confrontés à de nombreux événements susceptibles de perturber les marchés, avec notamment l'escalade de la tension commerciale avec le Canada", note M. Kourkafas.

Donald Trump a durci le ton lundi en annonçant des droits de douane plus marqués sur l'acier et les véhicules importés du Canada après qu'Ottawa a décidé de rendre coup pour coup aux offensives commerciales de Washington.

Les entreprises de transport comme JB Hunt Transport (-5,65%), Knight-Swift (-3,46%) ou Old Dominion Freight Line (-2,42%) ont été pénalisées par cette surenchère.

Les investisseurs attendent désormais la publication mercredi des résultats trimestriels du géant des puces Nvidia, plus grande capitalisation mondiale et considéré comme un thermomètre de l'engouement pour l'intelligence artificielle (IA).

Ils suivront aussi en fin de semaine le rendez-vous annuel des banquiers centraux à Jackson Hole, aux États-Unis avec comme point d'orgue le discours de Kevin Warsh, le nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed).

À la cote, les actions américaines d'Alibaba (-0,73% à 118,47 dollars) ont reculé après que le groupe a annoncé dimanche son intention d'émettre 10,2 milliards de dollars d'actions à Hong Kong pour financer ses ambitions en matière d'IA.

AFP/VNA/CVN



