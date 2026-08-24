L’Indonésie vise 100 GW de capacité solaire en quatre ans

L’Indonésie ambitionne de porter sa capacité solaire à 100 GW en quatre ans afin d’accélérer sa transition énergétique.

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Photo : VNA/CVN

L’Indonésie ambitionne de développer 100 GW de capacité solaire au cours des quatre prochaines années, dont 30 GW dès 2026, afin d’accélérer sa transition énergétique et de réduire sa dépendance aux combustibles fossiles.

Dans une récente déclaration, le président indonésien Prabowo Subianto a réaffirmé la volonté de développer l’énergie solaire tout en supprimant progressivement les centrales électriques au diesel. Dans un premier temps, la compagnie nationale d’électricité PLN prévoit de retirer progressivement environ 13 GW de capacités fonctionnant au diesel pour les remplacer par des sources d’énergie plus propres.

Cet objectif de 100 GW nécessitera toutefois des investissements considérables et d’importantes infrastructures. Selon l’Institute for Essential Services Reform (IESR), l’Indonésie pourrait avoir besoin de 51 à 78 milliards de dollars sur cinq ans pour porter sa capacité solaire à 100 GW.

VNA/CVN