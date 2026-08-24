La Bourse de Paris attentiste à l'entame d'une semaine chargée

La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre lundi 24 août, dans un marché attentiste avant les résultats de Nvidia et le rendez-vous des banquiers centraux à Jackson Hole, tandis que les tensions commerciales pèsent sur le sentiment des investisseurs.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 10h15 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 perdait 0,07% à 8.478,42 points. Vendredi 20 août, le CAC 40 avait gagné 0,37%, à 8.484,43 points.

L'humeur est à l'attentisme "avant la publication des résultats très attendus" du mastodonte Nvidia mercredi 18 août, "et la réunion annuelle de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole", commente Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

La réunion des banquiers centraux à Jackson Hole aux États-Unis devrait en effet être particulièrement suivie car Kevin Warsh y prononcera son premier discours comme président de la Fed.

En parallèle, Donald Trump "menace de nouveau ses voisins canadiens avec des droits de douane de 50%, et le conflit commercial se poursuit alors que nous entamons une nouvelle semaine", relève Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

L'administration Trump a mis en garde dimanche le Canada contre un conflit commercial avec les États-Unis dont les effets seraient "dévastateurs" pour lui, après la décision du Premier ministre Mark Carney de répondre coup pour coup aux nouveaux droits de douane américains.

Enfin, les prix du pétrole reculent lundi 24 août, offrant un petit répit aux places européennes très exposées aux coûts de l'énergie.

"Si la baisse des prix du pétrole brut offre un répit temporaire, les tensions commerciales et les prochaines données d'inflation laissent peu de place à la complaisance", rappelle M. Munnelly.

Feu rouge pour l'automobile

Le patron du constructeur allemand Volkswagen (-2,89% à Francfort), Oliver Blume a prévenu dimanche que le groupe était dans une situation "plus que critique" avant plusieurs réunions avec le personnel au cours desquelles il doit défendre des plans d'économies du géant de la construction automobile.

Ces déclarations ont plombé l'humeur du secteur, poussant Stellantis (-2,81% à 4,52 euros) et Renault (-2,10% à 28,03 euros) dans le rouge.

AFP/VNA/CVN