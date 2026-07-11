Volkswagen : les ventes chutent au moment de choix douloureux

Volkswagen a subi une forte dégradation de ses ventes mondiales au deuxième trimestre, renforçant l'urgence d'un plan de transformation qui se heurte à l'opposition des salariés.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Entre avril et juin, le groupe aux dix marques a livré 2,077 millions de véhicules dans le monde, soit 8,6% de moins qu'un an auparavant, après un recul déjà marqué de 4% au premier trimestre, selon un communiqué vendredi 10 juillet.

Sur les six premiers mois de l'année, les ventes ont diminué de 6,3%, à 4,13 millions d'unités. La principale faiblesse reste la Chine, longtemps moteur de croissance du groupe, où les livraisons se sont effondrées de 36% au deuxième trimestre.

Volkswagen affiche en revanche une progression en Europe occidentale (+1,8%) et en Amérique du Nord (+7,7%).

Le groupe, propriétaire notamment des marques Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda et Seat, a vendu près de neuf millions de véhicules l'an dernier, soit environ deux millions de moins qu'à ses meilleures années.

AFP/VNA/CVN