Volkswagen : les ventes chutent au moment de choix douloureux

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|L'usine de Volkswagen en Allemagne.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Entre avril et juin, le groupe aux dix marques a livré 2,077 millions de véhicules dans le monde, soit 8,6% de moins qu'un an auparavant, après un recul déjà marqué de 4% au premier trimestre, selon un communiqué vendredi 10 juillet.
Sur les six premiers mois de l'année, les ventes ont diminué de 6,3%, à 4,13 millions d'unités. La principale faiblesse reste la Chine, longtemps moteur de croissance du groupe, où les livraisons se sont effondrées de 36% au deuxième trimestre.
Volkswagen affiche en revanche une progression en Europe occidentale (+1,8%) et en Amérique du Nord (+7,7%).
Le groupe, propriétaire notamment des marques Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda et Seat, a vendu près de neuf millions de véhicules l'an dernier, soit environ deux millions de moins qu'à ses meilleures années.
AFP/VNA/CVN