Virus Nipah : risque de propagation faible au niveau mondial

Le risque de propagation du virus mortel Nipah est faible au niveau mondial, a assuré l'Organisation mondiale de la santé (OMS), après trois cas d'infections en Inde et au Bangladesh, dont un décès.

>> Les Philippines alertent la population sur le virus Nipah

>> Virus Nipah en Inde : une vigilance sans panique

Photo : AFP/VNA/CVN

"L'OMS évalue le risque de propagation du virus Nipah, tant au niveau régional que mondial, comme faible", a déclaré son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'une conférence de presse mercredi 11 février à Genève.

Le mois dernier, deux cas de contamination par ce virus ont été confirmés dans l'État du Bengale Occidental, dans le Nord-Est de l'Inde. C'est dans ce même Etat que les premiers cas avaient été recensés dans le pays en 2001.

Une femme est décédée au Bangladesh la semaine dernière après avoir contracté ce virus, "suscitant des craintes d'une propagation plus large". "Les deux foyers ne sont pas liés", a affirmé le directeur général de l'OMS, "même si tous deux sont survenus le long de la frontière entre l'Inde et le Bangladesh", où on trouve notamment "des chauves-souris frugivores, connues pour être les porteuses naturelles du virus".

Aucun autre cas n'a été identifié après le suivi de plus de 230 contacts. La première épidémie de Nipah a été enregistrée en 1998 après que le virus s'est répandu parmi les éleveurs de porcs en Malaisie. Il porte le nom du village de ce pays d'Asie du sud-est où il a été découvert.

En 2018, une épidémie survenue dans le Kerala, un état du sud de l'Inde, avait fait 17 morts. Les symptômes comprennent une fièvre intense, des vomissements et une infection respiratoire. Les cas graves peuvent se caractériser par des convulsions et une inflammation cérébrale entraînant un coma.

Pour le moment, aucun vaccin n'existe contre ce virus, qui se transmet généralement aux humains par les animaux ou par des aliments contaminés. Le taux de mortalité varie de 40 à 75%, selon l'OMS.

APS/VNA/CVN