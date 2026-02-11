La tempête Nils débarque sur la France, 19 départements en vigilance orange

Des rafales de vent, beaucoup de pluie et d'importantes crues : 19 départements sont placés mercredi 11 février en vigilance orange, de la façade atlantique à la Méditerranée, selon Météo - France qui évoque une "dépression tempétueuse" baptisée Nils.

Photo : AFP/VNA/CVN

"La tempête abordera la façade atlantique mercredi soir 11 février et se décalera jeudi 12 février en direction du golfe du Lion, puis de la Corse. Les rafales attendues sont de l'ordre de 120 à 140 km/h près de l'océan, de 100 à 110 km/h dans l'intérieur du Sud-Ouest avec des pointes locales possiblement plus fortes sous des grains orageux, de 130 à 150 km/h près de la Méditerranée", souligne Météo - France dans son dernier bulletin.

La Corse va particulièrement être secouée par le vent, avec des rafales jusqu'à 140 à 160 km/h sur le cap Corse, et en particulier sur sa côte orientale, 100 à 120 km/h sur la région bastiaise et 110 à 130 km/h plus au sud, sur la côte orientale entre Solenzara et Porto - Vecchio.

La Charente - Maritime, la Gironde, les Landes et la Vendée sont également concernés par la vigilance orange pour le vent.

Ainsi, sur le littoral aquitain et charentais, Météo - France anticipe des rafales pouvant atteindre "jusqu'à 120 à 140 km/h" et "100 à 110 km/h dans les terres du Sud-Ouest".

En Gironde, quelque 2.500 clients étaient privés d'électricité mercredi matin 11 février, a indiqué Enedis à l'AFP.

"Débordements importants"

Par ailleurs, le service Vigicrues met en garde contre un "risque de crue génératrice de débordements importants", alors que de fortes précipitations ont été observées ces derniers jours sur des sols déjà gorgés d'eau, et que de nouvelles perturbations s'annoncent.

Photo : AFP/VNA/CVN

En Charente-Maritime, "des premiers débordements sont observés" sur la Seugne, et "des débordements importants sur l'amont du tronçon pourraient être observés", selon Vigicrues.

"Les sols détrempés constituent un facteur aggravant pour la végétation" et 13 départements sont ainsi à surveiller (Ariège, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Dordogne, Haute - Garonne, Loire - Atlantique, Maine - et - Loire, Morbihan, Deux -Sèvres, Vendée, Vienne et Haute - Vienne).

"Des épisodes pluvieux importants se succèdent depuis plusieurs semaines en France. La Bretagne a été particulièrement touchée et continue de l'être. C'est maintenant une large moitié ouest du pays qui est concernée par ces pluies qui entraînent une élévation du niveau des rivières", a prévenu le ministère de la Transition écologique mardi soir, mettant en garde contre une situation "fortement évolutive".

Ces pluies sont aggravées "par l'apport dû à la fonte de la neige présente sur le relief, susceptible d'engendrer des réactions des cours d'eau", selon l'institut météorologique.

"Les cumuls de précipitations attendus sont de l'ordre de 40 à 60 mm en moyenne sur les massifs du Cantal et du Sancy, avec localement plus de 80mm", poursuit Météo-France, soulignant un risque de "coulées de boue".

Le Cantal et le Puy - de - Dôme sont placés mercredi 11 février en vigilance orange pluie-inondation.

Sur l'ensemble du pays, 56 départements sont eux placés en vigilance jaune.

AFP/VNA/CVN