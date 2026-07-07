Pêche : Hô Chi Minh-Ville renforce la traçabilité et le contrôle des navires

Hô Chi Minh-Ville engage une vaste transformation numérique de son secteur halieutique. D'ici à 2027, près de 2.600 navires de pêche et plus de 200 bâtiments de services logistiques seront progressivement équipés de journaux de bord électroniques, tandis que les contrôles des navires non conformes seront renforcés afin d'améliorer la traçabilité des produits de la mer et de lutter plus efficacement contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

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La ville entre dans une nouvelle phase de transformation numérique de son secteur halieutique avec le lancement d'un plan de déploiement généralisé du journal électronique des activités de pêche ainsi que du journal électronique des opérations d'achat et de transbordement des produits de la mer. Concrètement, 2.823 navires sont concernés, dont 2.595 navires de pêche et 228 navires de services logistiques. La flotte comprend 234 bâtiments de plus de 24 m, 1.963 de 15 à moins de 24 m et 626 de 12 à moins de 15 m.

Le déploiement sera progressif. Les navires de 24 m et plus devront utiliser le journal électronique à compter du 1er juillet 2026. Ceux de 15 à moins de 24 m entreront dans le dispositif à partir du 1er septembre 2026, tandis que les navires de 12 à moins de 15 m devront achever leur transition avant le 1er janvier 2027.

Selon Bùi Minh Thạnh, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, ce système remplacera les registres manuscrits par des données numériques mises à jour en temps réel. Il permettra aux autorités de suivre avec précision les volumes de captures, de contrôler les activités des navires, d'assurer la traçabilité des produits halieutiques et de renforcer l'application des mesures de lutte contre la pêche INN.

Le choix des équipements et des prestataires de services restera à la discrétion des armateurs, à condition que les dispositifs soient pleinement compatibles avec la plateforme nationale développée par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

Tout au long du déploiement, les autorités des communes littorales, de la zone spéciale de Côn Dảo, les gardes-frontières, les gestionnaires des ports de pêche et les entreprises fournissant les équipements travailleront de concert afin d'organiser des formations et d'accompagner les pêcheurs dans la prise en main de ces nouveaux outils.

Des contrôles renforcés pour les navires non conformes

Parallèlement à cette transition numérique, le Comité populaire municipal a adopté une nouvelle procédure de gestion des navires ne remplissant pas les conditions réglementaires d'exploitation. Cette mesure vise à mettre fin aux situations où des bateaux dépourvus de documents administratifs, non immatriculés, non titulaires d'une licence de pêche ou encore non équipés d'un système de surveillance par satellite continuent d'exercer leurs activités.

Conformément à cette procédure, le Service municipal de l'agriculture et de l'environnement actualisera chaque semaine la liste des navires non conformes et la transmettra aux collectivités locales, aux gardes-frontières, aux forces de police et aux autorités portuaires afin d'assurer un contrôle coordonné.

Au niveau local, les administrations devront recenser et vérifier la situation de chaque navire, aménager des zones de mouillage dédiées, installer une signalisation permettant d'identifier les navires interdits d'exploitation et publier la liste des bâtiments concernés afin d'inciter leurs propriétaires à régulariser leur situation administrative.

Les gardes-frontières seront chargés de contrôler rigoureusement les mouvements des navires dans les ports et d'interdire toute sortie en mer aux bâtiments ne remplissant pas les conditions requises, non équipés d'un système de surveillance des navires (VMS) ou dont les données ne sont pas enregistrées sur la plateforme électronique.

La procédure prévoit également un renforcement de la coordination entre les services de police, les autorités chargées de la pêche et les administrations locales afin de vérifier l'identité des propriétaires, de croiser les données avec les registres de population et de retrouver les navires ayant changé de propriétaire sans transfert officiel ou dont le lieu réel de mouillage demeure inconnu.

Une gouvernance plus transparente et une pêche durable

La mise en œuvre simultanée du journal de pêche électronique et du nouveau dispositif de contrôle des navires non conformes constitue une étape majeure dans la modernisation de la gouvernance du secteur halieutique de Hô Chi Minh-Ville.

Au-delà de l'amélioration de la traçabilité des produits de la mer, ces mesures permettront à la métropole de constituer une base de données unifiée, indispensable au renforcement de la lutte contre la pêche INN, à la mise en conformité avec les recommandations de la Commission européenne (CE) et au développement d'une pêche plus transparente, responsable et durable.

Texte et photos : Quang Châu/CVN