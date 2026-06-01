Vietnam - Philippines : vers une nouvelle dynamique de coopération économique

Dans le cadre de sa visite d’État aux Philippines, le dirigeant vietnamien Tô Lâm a appelé ce lundi 1 er juin les deux pays à hisser leur coopération économique à un nouveau niveau.

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Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de sa visite d’État aux Philippines, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a appelé, le 1er juin à Manille, à porter la coopération économique entre les deux pays à "un nouveau niveau", tant en termes de qualité, de profondeur que d’efficacité.

Le dirigeant vietnamien s’exprimait lors du Forum d’affaires Vietnam - Philippines, coorganisé par le ministère vietnamien des Finances, l’ambassade du Vietnam aux Philippines, le ministère philippin du Commerce et de l’Industrie, la Chambre de commerce et d’industrie des Philippines ainsi que la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), en présence du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

Dans son allocution d’ouverture, le président philippin a souligné que la participation des hauts dirigeants des deux pays témoignait de la solidité durable des relations bilatérales et de la volonté commune de renforcer la coopération dans de nombreux domaines. Selon lui, dans un contexte mondial marqué par les mutations technologiques rapides, les recompositions des chaînes d’approvisionnement et les défis persistants, la coopération devient plus essentielle que jamais.

L’année 2026 revêt une signification particulière pour les deux pays qui célébreront le 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. Ferdinand Marcos Jr. a estimé que cette relation, fondée sur la paix, la compréhension mutuelle et la coopération, s’était consolidée au fil des décennies autour d’une croissance durable et d’un engagement partagé en faveur d’une région stable et intégrée.

Le président philippin a également affirmé que le Vietnam est devenu un partenaire incontournable dans les domaines du commerce, de l’investissement et des technologies, tout en jouant un rôle important dans la sécurité alimentaire régionale et les chaînes d’approvisionnement industrielles.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole à son tour, le dirigeant Tô Lâm a rappelé que le Vietnam et les Philippines entretiennent des relations d’amitié traditionnelle au sein de l’ASEAN, et que leurs liens se sont considérablement renforcés depuis l’établissement du partenariat stratégique en 2015. À l’occasion de cette visite d’État, les deux parties ont convenu d’élever leurs relations au niveau de partenariat stratégique renforcé.

Le dirigeant vietnamien a salué les résultats positifs enregistrés ces dernières années dans la coopération économique bilatérale, estimant que les deux pays disposent désormais de bases solides, d’une confiance politique mutuelle et d’économies complémentaires favorables à de nouvelles percées.

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Selon lui, il est temps de faire évoluer la coopération économique bilatérale au-delà de la simple augmentation des échanges commerciaux, pour privilégier des partenariats plus substantiels, durables et créateurs de valeur. Il a appelé les entreprises des deux pays à renforcer leur coopération dans les secteurs de l’agriculture moderne, de la transformation alimentaire, des énergies propres, de la logistique, de l’industrie de soutien, de l’économie numérique et de l’innovation.

Il a également insisté sur la nécessité de développer des chaînes d’approvisionnement résilientes face aux fluctuations mondiales, de promouvoir les investissements croisés et d’intensifier les échanges dans les domaines du transport aérien, du tourisme et des services logistiques.

Il a souligné que les mécanismes de coopération économique devaient devenir des outils concrets pour ouvrir les marchés, lever les obstacles et faciliter les projets d’investissement, tout en plaçant les entreprises au cœur de cette dynamique.

Il a réaffirmé l’engagement du Vietnam à améliorer l’environnement des affaires à travers la poursuite des réformes institutionnelles, le développement des infrastructures stratégiques et logistiques, ainsi que le renforcement de la qualité des ressources humaines.

Il a enfin exprimé l’espoir que les entreprises vietnamiennes et philippines adoptent une approche plus proactive, innovante et tournée vers le long terme afin de s’intégrer plus profondément aux chaînes de valeur régionales.

À cette occasion, la compagnie aérienne Vietjet a annoncé l’ouverture d’une liaison directe entre Hô Chi Minh-Ville et Cebu, l’un des principaux centres économiques et touristiques des Philippines. Plusieurs accords de coopération ont également été signés entre entreprises des deux pays dans les domaines de l’énergie, du tourisme, de l’aviation, de la chimie, des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

VNA/CVN