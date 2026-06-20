Dà Nang et Copenhague renforcent leurs liens pour un développement durable

La ville de Dà Nang et Copenhague intensifient leur coopération en matière de développement urbain durable et écologique à l'occasion de l'événement "Dà Nang - Copenhague : Un voyage vert le long du fleuve Hàn", qui s'est ouvert au parc APEC le 20 juin.

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Photo : VNA/CVN

Organisé conjointement par le Comité populaire de Dà Nang et l'ambassade du Danemark au Vietnam, cet événement marque le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Danemark (1971-2026) et promeut les échanges et la collaboration en matière de développement urbain durable.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président du Comité populaire de Dà Nang, Trân Chi Cuong, a déclaré que cet événement célébrait l'amitié de longue date entre le Vietnam et le Danemark et reflétait le partenariat croissant entre Dà Nang et ses partenaires danois.

Il a souligné que le Danemark était un partenaire important dans la promotion du développement durable, de la croissance verte et de la transition énergétique au Vietnam. La coopération avec des organisations danoises a permis à Dà Nang d'acquérir une précieuse expérience en matière d'urbanisme, de gestion environnementale et de développement d'infrastructures vertes.

Dà Nang aspire à devenir un pôle d'innovation régional, une ville intelligente et une ville respectueuse de l'environnement, la transition écologique, la transformation numérique et le développement durable constituant ses piliers stratégiques. Dans ce contexte, le modèle de développement urbain de Copenhague offre une expérience précieuse pour l'élaboration de politiques modernes et centrées sur les citoyens.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur du Danemark au Vietnam, Nicolai Prytz, a déclaré que Copenhague et Dà Nang partagent de nombreuses similitudes en tant que villes côtières dynamiques, engagées en faveur d'un développement durable, écologique et centré sur les citoyens. Il s'est dit convaincu que la coopération entre le Danemark et Dà Nang continuera de se développer dans les domaines de la transition écologique, du développement urbain durable, de l'innovation et des échanges entre les populations.

Un événement phare du programme a été une randonnée cycliste à travers le centre-ville et ses sites emblématiques, notamment le parc APEC et le pont du Dragon, promouvant les transports écologiques et sensibilisant le public aux modes de vie durables.

Une exposition thématique se déroulant du 20 au 22 juin au parc APEC présente Copenhague comme un modèle de développement urbain vert, de transport durable et de culture du vélo, aux côtés d'images mettant en valeur les paysages, la culture et les réalisations de développement de Dà Nang.

VNA/CVN