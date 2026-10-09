Hanoï célèbre le 72e anniversaire de sa libération en accords majeurs

Hanoï s’apprête à célébrer le 72 e anniversaire de sa libération avec "Symphonie de Hanoï", un programme artistique exceptionnel de deux soirées, rendant hommage à l’histoire de la capitale vietnamienne et à ses habitants.

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Photo : VNA/CVN

Conformément au plan 350/KH-UBND signé par la vice-présidente du Comité populaire de Hanoï, Vu Thu Hà, le premier concert, prévu le 9 octobre, sera un événement musical international mariant les succès de la chanson vietnamienne aux standards du monde entier, tout en associant la musique contemporaine aux valeurs culturelles de Hanoï.

Placé sous le thème "Flux de Hanoï", le programme ambitionne de stimuler les échanges culturels avec le reste du monde grâce à une mise en scène moderne et un langage artistique novateur.

Selon le comité d’organisation, cette initiative vise à consolider le positionnement de la capitale vietnamienne en tant que "Ville pour la paix", s'affirmant ainsi comme un hub de la culture, de la créativité et de l’intégration.

Le Sun Symphony Orchestra est l’organisateur principal de l’événement, en collaboration avec le ministère de la Police et le Département de la culture, des sports et du tourisme de la ville.

L’événement principal du programme "Symphonie de Hanoï" se tiendra samedi 10 octobre à l’Opéra Hô Guom et s’articulera autour de trois volets : "L’Esprit de Thang Long", "L’Amour de Hanoï" et "Le Printemps du siècle".

Photo : BTC/CVN

Conçu comme un vibrant hommage artistique à l’histoire, à la culture et à l’aspiration au progrès de la ville, ce spectacle associera subtilement les chefs-d’œuvre de la musique classique aux mélodies emblématiques du patrimoine vietnamien, la mise en scène moderne, promet une immersion théâtrale totale.

Le public sera convié à un voyage temporel et sensoriel inédit, retraçant l’épopée de la ville au-delà du fleuve Rouge depuis l’automne historique de 1954 jusqu’à l’affirmation de son identité contemporaine, résolument tournée vers l’avenir.

Portée par l’excellence de l’Orchestre symphonique national du Vietnam, le concert célèbre Hanoï, ville riche de mille ans de culture et de civilisation, mettant en lumière sa résilience, son intelligence et son aspiration à s’élever. Ce faisant, il vise à susciter la fierté et l’amour pour la capitale tout en impulsant un élan collectif pour bâtir une ville cultivée, civilisée et moderne en cette nouvelle ère.

De nombreux artistes de renom participeront à l’événement. Parmi eux figurent le chanteur et Artiste du peuple Tân Minh, le pianiste et le Professeur associé-Dr. pianiste Nguyên Huy Phuong, le saxophoniste Lê Duy Manh, le joueur de vièle à deux cordes Hai Dang ainsi que le chef d’orchestre japonais Honna Tetsuji.

Selon les organisateurs, cette manifestation se veut un trait d’union entre un passé glorieux et un présent rayonnant. Plus qu’une simple commémoration, l’événement symbolise la vision stratégique et la détermination de Hanoi à s'affirmer pleinement sur la scène internationale.

Durant ces deux soirées, les mélodies en partage se feront l’écho d’un élan d’unité et de confiance, célébrant une ville où s’unissent harmonieusement traditions, modernité et douceur de vivre.

VNA/CVN